В Вологде двое мужчин погибли при разборе мебельной фабрики на улице Машиностроительной

15.12.2018 [Происшествия]

В Вологде в субботу, 15 декабря, около 12 часов двое мужчин погибли при разборе одного из зданий мебельной фабрики на улице Машиностроительной, 43. Следователи проводят проверку. 

-По предварительным данным, демонтаж кирпичного здания бывшей мебельной фабрики осуществлялся по заказу коммерческой организации. К его разбору привлечены двое работников. При демонтаже здания в результате его обрушения мужчины погибли. Их личности и правовые основания привлечения к работам уточняются,- сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, опрашиваются очевидцы, будет всесторонне проверен вопрос соблюдения правил организации и производства работ. По результатам проверки следователи дадут принципиальную юридическую оценку действиям всех лиц, причастных к произошедшему.

Судя по всему, речь идет о мебельной фабрике "Прогресс", которая возобновила производство в 2006 году.

Тэги: обрушение, гибель людей

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