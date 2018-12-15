В деле вологодского врача-анестезиолога Алексея Смирнова не оказалось важных улик из экспертизы

15.12.2018 [Общество]

В Вологде продолжаются слушания по делу врача-анестезиолога Вологодской областной детской клинической больницы Александра Смирнова. Оказалось, что среди среди материалов дела отсутствуют важные материалы из экспертизы, однако областной суд не разрешил ознакомиться с ними ни адвокату подсудимого, ни привлеченному со стороны защиты специалисту.

Как ранее сообщал Newsvo, доктор не смог спасти ребенка с пороком сердца от пневмонии, в его работе эксперты нашли нарушения, и Вологодский городской суд назначил врачу наказание в виде двух лет лишения свободы. Пока этот приговор оспаривается Вологодском областном суде, Алексей Смирнов находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в рассмотрении дела вологодского врача-анестезиолога в Вологодском областном суде примет участие доктор-кардиолог, член Национальной медицинской палаты Людмила Добродеева. Ее допустили к участию в разбирательстве после письма президента НМЦ Леонида Рошаля к губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову.

В четверг, 13 декабря, на очередном заседании по делу доктора обвинение, в свою очередь, попросило суд в качестве эксперта с их стороны привлечь врача-анестезилолга Наталью Кармен из Москвы (ред. - она работает врачом в главном клиническом госпитале МВД России). Именно она выполняла экспертизу, проведение которой заказала после смерти ребенка страховая компания. Защита попыталась заявить отвод «в связи с некомпетентностью эксперта». В качестве доказательств некомпетентности адвокат доктора приводил тот факт, что в своем исследовании Наталья Кармен ссылается на монографии, которые не внесены в специальный перечень Минздрава, и даже на википедию, а во время разбирательства в суде первой инстанции в ответ на вопрос, каким препаратом проводится анестезия для детей, она назвала лекарство, которое  используется исключительно для взрослых. Тем не менее, отвод защиты был отклонен, и Наталью Кармен снова допустили к делу в качестве эксперта.

На заседании сторона защиты также заявляла ходатайство о возвращении дела в суд первой инстанции для должного оформления документов. Адвокат подсудимого обнаружил, что среди материалов дела отсутствуют важнейшие улики -  гистологический архив и гистологические препараты, которые изготавливались во время экспертизы, проводимой во время следствия. Эксперт от Рошаля Людмила Добродеева хотела показать их гистологам, чтобы сделать выводы о причинно-следственной связи между действиями врача и смертью девочки. Однако среди материалов дела их нет, и ознакомиться с ними ни адвокат подсудимого, ни привлеченный специалист не могут.

Сторона обвинения заявила, что гистологические препараты не могут находиться среди материалов дела в связи со спецификой их хранения. Они действительно производились в ходе экспертизы, но сейчас их нет ни в следственном отделе, ни в суде – по всей видимости, они находятся в той медицинской организации, в которой они изготавливались. В итоге и это ходатайство защиты было отклонено.

Разбирательство продолжается, следующее заседание назначено на 20 декабря.

Тэги: здравоохранение

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