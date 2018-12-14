Тело пропавшего 8-летнего мальчика нашли в Соколе в заброшенном пожарном водоеме

14.12.2018 [Происшествия]

Тело 8-летнего мальчика, который пропал накануне днем, нашли в Соколе в яме с водой, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области:

- При проверке версии гибели ребенка криминалисты организовали проверку водоемов города. При осмотре места происшествия во дворе рядом с домом бабушки ребенка обнаружена яма, заполненная водой. Специалисты коммунальных служб по поручению следователей СКР откачали воду, после чего было обнаружено тело погибшего ребенка, 

Для установления всех обстоятельств и причин произошедшего следователи проведут весь комплекс экспертиз и следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается.

Местные жители пишут в соцсетях, что это заброшенный пожарный водоем, который не числился на балансе.

- Мальчик погиб в пожарном водоёме, Стародубцева к следователю вызвали, он говорит: у них не числится такой водоём.... У меня теперь вопрос хоть одна городская с... в отставку подаст.., - такое сообщение появилось в группе "Сокольские сплетни".

Жители не верят, что кто-то понесет ответственность за гибель ребенка. Сокольчане отмечают, что в городе много незакрытых колодцев, но несмотря на жалобы, никаких мер не принимается:

- Что бесит, так это то что завтра они быстренько найдут деньги на закрытие колодцев и ограждения для водоёмов. А когда народ по осени жаловались, им по ... было, денег нет. Всем Соколом подписаться, чтобы понесли наказание. Одни маты, - пишет Сергей.

- У нас во дворе открытый колодец. Бьемся не один год, они говорят, что крышек нет!!! А завтра найдётся всё. Их бы на людской суд!!! - отвечает Татьяна.

- Рядом с нашим домом по Калинина 17 летом убрали колонку, а колодец так и стоит открытый. А мимо нашего дома все ходят и на работу и в сад и в школу. Почему у нас всегда всё делается через жопу. Ведь всё до случая. А потом крайних и виноватых ищут, - пишет Ольга.

- Читал новости и думал что Максимку найдут живым!!!! Увы... Мы жили до 2015 года в этом доме , знаю родителей, бабушку.... Я не комментировал никакие фото и посты, надеялись с женой что будет жив и здоров. Максимку очень жалко - все таки ведь мы столько прожили вместе и соседи... А теперь посмотрите господа из администрации и ук - какой там водоем не числился???????????????????? Он изначально был предназначен для пожаротушения, а теперь это клоака - с отходами!!!! Там все заброшено как и пожарными так и мчс, эти дома не обслуживаются ук!! - пишет Валерий.

Напомним, в ноябре 2001 года при похожих обстоятельствах в Вологде погибла семилетняя Света Бойкова. Ее тело нашли только спустя три года - в сентябре 2004-го - в открытом колодце возле дороги у пощади у ДК ПЗ.

Тэги: гибель ребенка

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