Экс-председатель избиркома Вологды Сергей Голубев устроился в администрации Вологды и занялся патриотическим воспитанием

14.12.2018 [Политика]

Экс-председатель избиркома Вологды Сергей Голубев перешел на работу в городскую администрацию. Он стал старшим референтом мэра Вологды по вопросам образования и будет заниматься патриотическим воспитанием.

Бывший председатель территориальной избирательной комиссии Вологды Сергей Голубев перешел на работу в городскую администрацию. Он стал старшим референтом мэра Вологды по вопросам образования.

- Сергей Александрович будет курировать вопросы патриотического воспитания, у него есть опыт в данной сфере, - пояснили Newsvo в пресс-службе администрации Вологды.

Напомним, Сергей Голубев работал председателем ТИК Вологды с 2007 года по 1 декабря 2018 года. Территориальную избирательную комиссию вместо него возглавил бывший депутат гордумы Максим Зуев.

Тэги: администрация Вологды, патриотизм

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