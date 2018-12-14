С февраля 2019 года в Вологодской области сменятся реквизиты для оплаты электроэнергии

14.12.2018 [Общество]

Способы передачи показаний электросчетчиков с приходом нового гарантирующего поставщика в Вологодской области не поменяются. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил директор ООО «Северная сбытовая компания» Станислав Протасов.

Как ранее сообщал Newsvo, 23 марта 2018 года «Вологдаэнергосбыт» за огромные долги на рынке покупки электроэнергии лишился статуса гарантирующего поставщика в Вологодской области. Вместо него, согласно приказу Минэнерго, с 1 апреля обязанности поставщика временно исполнял МРСК Северо-Запада. Согласно действующему законодательству, гарантирующий поставщик электроэнергии должен назначаться по результатам конкурса, проводимого министерством. Такой конкурс провели, и его победителем было признано ООО «Северная сбытовая компания», входящее в группу «Интер РАО».

«ССК» приступит к своим обязанностям с 1 января 2019 года, а первые квитанции от нового поставщика энергии вологжане получат в феврале. Счет за декабрь в январе пришлет предыдущий поставщик, МРСК Северо-Запада, квитанцию нужно будет оплатить ему.

- Мы просим потребителей в декабре, как обычно, передать нам показания приборов учета электроэнергии, поскольку они будут переходными в расчетах при смене гарантирующего поставщика. Все способы передачи указаны у нас в выставляемых счетах, - отметил директор филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" Виктор Луцкович.

В январе показания можно будет передавать теми же способами, что и раньше, но уходить они будут уже не в МРСК ( «Вологдаэнерго»), а в «Северную сбытовую компанию».

- Для удобства потребителей мы сохраняем все места размещения клиентских офисов, которые имеются в данный момент на территории Вологодской области, сохраняем все телефоны, номера, все средства связи с нами как со сбытовой компанией. То есть они не изменятся, это те же самые контакты. В тех же офисах, тем же людям можно будет задавать вопросы и по поводу переплаты, которая будет на 1 января. Ответственно заявляю: у нас есть договоренность с «Вологдаэнерго», что ни одна копейка потребителей Вологодской области, уплаченная в «Вологдаэнерго», не потеряется. Все деньги посчитаны, и все платежи будут либо возвращены потребителям по их заявлениям, либо переданы нам. Но это мы уже совместно с потребителями решим, - отметил директор ООО «Северная сбытовая компания» Станислав Протасов.

Обращаем внимание, что речь идет только о возврате денег из «Вологдаэнерго», не о переплатах в "Вологдаэнергосбыт" - эти средства придется возвращать через суд.

Тем, у кого подключен автоплатеж, в феврале необходимо будет заменить реквизиты, используемые для перечисления платежей. Они будут указаны в новых квитанциях, которые будут доставлены потребителям в начале месяца.

- Плавно произойдет переход от одного юридического лица к другому. Просьба к потребителям не использовать эту ситуацию как возможность уйти от обязательств по оплате. Это бессмысленно, все долги все равно будут найдены и взысканы, - отметил замгубернатора Антон Стрижов.

Станислав Протасов также отметил, что все сотрудники «Вологдаэнерго» перейдут на работу в ООО «Северная сбытовая компания». Сейчас фирма зарегистрирована в Москве, но после новогодних праздников начнется процесс ее перерегистрации в Вологодской области. В будущем, возможно, у компании появится свое здание в Вологде, пока она арендует офисы у МРСК.

С 10 декабря сменились также банковские реквизиты для платежей в АО «Вологдагортеплосеть» - теперь оплату нужно переводить в филиал Банка ВТБ в Санкт-Петербурге,

 

Тэги: электроэнергия

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