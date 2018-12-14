Вологжанам, переплатившим за электричество «Вологдаэнергосбыту», придется возвращать деньги через суд

14.12.2018 [Общество]

Жители Вологодской области, заплатившие вперед за услуги электроэнергии «Вологдаэнергосбыту», смогут вернуть свои деньги только через суд. Об этом сегодня сказал замгубернатора Антон Стрижов.

Как ранее сообщал Newsvo, 23 марта 2018 года  «Вологдаэнергосбыт» за огромные долги на рынке покупки электроэнергии лишился статуса гарантирующего поставщика в Вологодской области. Вместо него, согласно приказу Минэнерго, с 1 апреля обязанности поставщика исполнял МРСК Северо-Запада. После этого у некоторых потребителей возникли проблемы с возвратом денег, заплаченных не на тот счет. Не смогли вернуть свои деньги и те, кто оплачивал электроэнергию вперед.

- Я как добросовестный плательщик периодически оплачивал ком.услуги вперёд (больше этого делать не буду). Таким образом получилась переплата в ПАО Вологдаэнергосбыт, замечу что корректным образом я не был уведомлен о смене энергоресурсной компании, мной было написано заявление в ПАО Энергосбыт о возврате денежных средств, прошел уже месяц, а деньги так и не переводят, - пишет Александр Сашин.

- Заплатила за апрель 18 года по старым реквизитам .Деньги не вернули ,хотя заявление подано .Написала вопрос на их сайт : "На каком основании берется плата с повышенным коэффициентом,если счетчик не менялся?",но ответа не последовало. А с 19года МРСК Северо-Запад снова меняют реквизиты! Мои знакомые каждый месяц ходят разбираться по оплате за электричество (неправильно начисляют). Наверное, пора уже разобраться с самой фирмой? - написала в комментариях к посту Александра Нина Стадник.

Сегодня замгубернатора Вологодской области Антон Стижов рассказал, что людям, которые так и не получили свои деньги, нужно обращаться в суд.

- Юридические лица и граждане, которые по тем или иным причинам произвели оплаты в уже не действующую сбытовую компанию, пострадали. До сих пор эти ситуации рассматриваются, к сожалению, с ПАО «Энергосбыт» вологжане смогут решить все свои вопросы только в суде, - отметил замгубернатора.

Напомним, что с 1 января 2019 года гарантирующим поставщиком электроэнергии в Вологодской области стало ООО «Северная сбытовая компания», зарегистрированное в Москве в июле 2018 года.

Тэги: электроэнергия

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