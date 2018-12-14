Замглавы администрации Белозерского района оштрафовали на 50 тысяч рублей за незаконную мусорную свалку

Череповецкая природоохранная прокуратура оштрафовала на 50 тысяч рублей заместителя главы администрации Белозерского района - огромную мусорную свалку, о которой Newsvo писал летом 2017 года, так и не ликвидировали.

Как говорится в сообщении прокуратуры, Василий Шаров должен был обеспечить рекультивацию земельного участка под Белозерском, на котором раньше располагался полигон ТБО.

- Там раньше много лет официально размещали отходы, когда не было таких серьезных требований, а сейчас это просто свалка, - пояснили Newsvo в прокуратуре.

Свалку официально закрыли в июле этого года: прокуратура выявила нарушения требований федерального законодательства при размещении бытовых отходов.

- В том числе поверхность хранящихся отходов не защищена от воздействия атмосферных осадков и ветра, на площадке отсутствует искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие, допускается использование граничащих земельных участков без правоустанавливающих документов, - сообщала прокуратура области.

О нарушения в соцсетях регулярно писали местные жители. Публикация о незаконной свалке была опубликована на Newsvo летом 2017 года, однако с тех пор мусор так и не убрали.

Так выглядела незаконная свалка летом 2018 года.

Как ранее сообщал Newsvo, в 2015 году ООО «Вторресурсы» получило земельный участок 1,7 Га (ред. – это площадь, которую занимает участок 100 на 170 м) в аренду на 20 лет за 844, 05 рубля в год через открытые торги и возложило проведение организационно-технических и технологических мероприятий на земельном участке на ООО «Вторресурсы Белозерск» (директор и учредитель – Ольга Долотова), заключив агентский договор.

После заключения договора аренды эта свалка стала беспокоить местное население, поскольку она наносила ущерб экологии. Прокуратура в 2017 году установила ряд нарушений со стороны должностных лиц ООО «Вторресурсы» и ООО «Вторресурсы Белозерск». Оказалось, что место под отходы было занято фирмами самовольно, а мусор хранился с нарушением норм. В итоге мусор туда свозить запретили, а местную администрацию обязали рекультивировать участок. Однако это требование выполнено не было.

Василий Шаров с постановлением прокурора не согласился и попробовал обжаловать его в суде. Накануне решением Белозерского районного суда постановление о привлечении Василия Шарова к административной ответственности оставлено без изменения, а жалоба - без удовлетворения.