Михаил Трапезников приглашает вологжан старше 60 лет на бесплатную фотосессию

14.12.2018 [Общество]

Вологодский фотограф Михаил Трапезников приглашает всех желающих старше 60 лет на бесплатную фотосессию "Когда подарки были настоящими".

Фотосессия состоится 15 декабря с 12:00 до 15:00 в центре "Забота" (ул.Мальцева, 20). Обязательное условие - взять с собой предмет старше 20 лет.

- Возьмите подарки и поделитесь своей историей на фотопроекте. Главное чтобы подарку было больше 20 лет и он был по размеру не меньше книги,- обращается к потенциальным участникам Михаил Трапезников в группе проекта.

По итогу фотопроекта 21 декабря в 15:00 в Доме Офицеров откроется фотовыставка, после завершения которой фотографии отдадут ее героям.

Тэги: Михаил Трапезников, бесплатная фотосессия
фото Михаила Трапезникова

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Череповце 11-летний мальчик выпал из окна девятого этажа и погиб
Вологодский губернатор предложил разрешить «автолавкам» в деревнях продавать алкоголь, чтобы помочь предпринимателям
«С таким счастьем – и на свободе!»: как семью с детьми в Вологде обманули на 250 тысяч рублей при покупке дома
В Вожеге после проверки условий жизни 93-летнего ветерана ВОВ возбудили уголовное дело
В Шексне женщина поскользнулась возле банка и погибла после удара об лед
Вологда не получит старые троллейбусы из Москвы
В вологодском Музее кружева пояснили, почему к ним не пускают посетителей с детскими колясками
Компания из двух взрослых и двух подростков избила 57-летнего мужчину, отобрав у него деньги
Детей из Сямжи на футбольные соревнования в Верховажье перевозил пьяный водитель
Депутат «Единой России» Станислав Березин будет получать зарплату в заксобрании Вологодской области
11.12.2018 [БлогоVO]

Почему важно регулярно проверять состояние индивидуального лицевого счета в пенсионном фонде РФ?

5830
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Тело пропавшего 8-летнего мальчика нашли в Соколе в заброшенном пожарном водоеме
Экс-председатель избиркома Вологды Сергей Голубев устроился в администрации Вологды и занялся патриотическим воспитанием
С февраля 2019 года в Вологодской области сменятся реквизиты для оплаты электроэнергии
Вологжанам, переплатившим за электричество «Вологдаэнергосбыту», придется возвращать деньги через суд
Замглавы администрации Белозерского района оштрафовали на 50 тысяч рублей за незаконную мусорную свалку
Михаил Трапезников приглашает вологжан старше 60 лет на бесплатную фотосессию
В Великом Устюге сломалось второе судно на воздушной подушке, которое перевозит жителей заречной стороны
 
11.12.2018 [Общество]

«С таким счастьем – и на свободе!»: как семью с детьми в Вологде обманули на 250 тысяч рублей при покупке дома

6018
0
14.12.2018 [БлогоVO]

Эко-квартал

150
0
14.12.2018 [Обзор Прессы]

Вредно для здоровья. Учителя школ рискуют здоровьем… и уходят

279
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика