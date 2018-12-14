Михаил Трапезников приглашает вологжан старше 60 лет на бесплатную фотосессию

Вологодский фотограф Михаил Трапезников приглашает всех желающих старше 60 лет на бесплатную фотосессию "Когда подарки были настоящими".

Фотосессия состоится 15 декабря с 12:00 до 15:00 в центре "Забота" (ул.Мальцева, 20). Обязательное условие - взять с собой предмет старше 20 лет.

- Возьмите подарки и поделитесь своей историей на фотопроекте. Главное чтобы подарку было больше 20 лет и он был по размеру не меньше книги,- обращается к потенциальным участникам Михаил Трапезников в группе проекта.

По итогу фотопроекта 21 декабря в 15:00 в Доме Офицеров откроется фотовыставка, после завершения которой фотографии отдадут ее героям.