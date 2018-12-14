В Великом Устюге сломалось второе судно на воздушной подушке, которое перевозит жителей заречной стороны

В Великом Устюге сломалось второе судно на воздушной подушке, с помощью которого спасатели перевозят людей из заречной части города. Об этом местные жители написали в соцсетях. Связи с городом не осталось - первое судно сломалось еще раньше.

- Сегодня, в связи с новой поломкой СВП, перевозки людей с заречной стороны и обратно снова были отменены. Даже когда эти два несчастных рейса в день осуществляются по расписанию, чиновники под каждым объявлением оставляют напоминание для жителей, чтобы они сидели в своем гетто и никуда без лишней надобности не ездили. С учетом, что и рабочие места, и учебные заведения, и медицинские учреждения находятся в Устюге, такой призыв выглядит странно, - говорится в сообщении группы «Великий устюг info».

Информацию о поломке судна на воздушной подушке Newsvo подтвердили в администрации Великоустюгского района.

- В настоящее время ведутся работы, и успеют ли их сделать до 15 часов, спасатели нас не предупреждали. Вообще суда два, но одно сломалось еще раньше – буквально недели две назад из-за очень интенсивной эксплуатации. Там, по моему, очень дорогостоящий ремонт. Второе сломалось сегодня с утра. Тут ремонт подешевле, поэтому, скорее всего, либо сегодня к вечеру, либо завтра уже перевозки возобновятся. Мы, по крайней мере, на это надеемся, - пояснили Newsvo в администрации района.

Фото из группы Великоустюгского района в соцсети

В своей группе в соцсети районные власти действительно регулярно размещают сообщения о том, чтобы жители заречной стороны «откладывали праздные поездки»:

- В связи с растущим количеством пассажиров, многие из которых ездят на СВП без острой необходимости, количество рейсов, возможно, в ближайшее время будет сокращено в целях обеспечения работоспособности техники на экстренные случаи.

Как ранее сообщал Newsvo, проблема транспортного обеспечения жителей Кузино и других населенных пунктов, расположенных на правом берегу Малой Северной Двины, остро встает каждый год. Устойчивой связи с райцентром нет, при этом большинство жителей поселка работают в Великом Устюге. В теплое время года работает паромная переправа, зимой – ледовая дорога. В межсезонье людей перевозят судна на воздушной подушке. Есть еще один вариант - ехать около 6 часов через Кировскую область по разбитым 260 километрам дороги. Весной после закрытия ледовой переправы некоторые жители заречной стороны переходят реку по льдинам, рискуя жизнью. На этой неделе губернатор Вологодской области заявил, что мост в Кузино строить не будут, так как это экономически невыгодно и неэффективно.