В Вологде у двух жителей Костромской области изъяли 2,8 килограмма синтетических наркотиков

В Вологде задержали 26-летнего и 27-летнего жителей Костромской области. В их машине нашли около трех килограммов синтетических наркотиков.

В управление наркоконтроля поступила информация, что два жителя Костромской области собираются наладить оптовую поставку наркотических веществ на территорию Вологодской области.

- В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники УКОН задержали двух мужчин 26 и 27 лет, которые передвигались по областному центру на арендованном автомобиле «Шевроле Авео». Во время досмотра у одного из них оперативники обнаружили и изъяли сверток, с веществом весом около 99 граммов. Также при осмотре транспортного средства полицейские изъяли порядка 2,6 кг подобного вещества, электронные весы, упаковочные материалы и различные приспособления для расфасовки, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Кроме того, из тайника, который подозреваемые уже успели соорудить, полицейские изъяли еще около 99 граммов вещества. Химическое исследование показало, что это высококонцентрированный синтетический наркотик. Общий вес изъятых наркотиков составил порядка 2,8 кг. Общего веса изъятых наркотических средств хватило бы более чем 9 300 доз.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Молодые люди подозреваются в организации каналов поставки синтетических наркотических средств еще в 15 городов Российской Федерации.