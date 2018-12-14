В Вологодском областном колледже культуры и искусств появилась камерная сцена

Камерную сцену учебного театра Вологодского областного колледжа культуры и искусств открыли в Вологде. Церемония прошла в день открытия Года театра – 13 декабря.

«В Вологодском областном колледже искусств были выполнены ремонтные работы, и сегодня мы открываем камерную сцену с хорошей акустикой и светом. Это замечательное событие для всех нас, с чем я и поздравляю всех преподавателей и студентов. Ребята будут оттачивать здесь актерское мастерство, воплощать самые смелые творческие идеи», - заявил первый заместитель губернатора, председатель правительства области Антон Кольцов.

Напомним, отделение актерского искусства было открыто в колледже в 2012 году.

На новой сцене состоялась премьера спектакля Геннадия Мамилина «Эй, ты, здравствуй!» в исполнении студентов актерского отделения колледжа, выступили хор эстрадного отделения и оркестр русских народных инструментов «Перезвоны» под руководством Александра Султаншина.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в зданиях Вологодского областного колледжа искусств в 2017 - 2018 годах были проведены ремонтно-строительные работы. На эти цели было направлено более 10 млн. рублей из областного бюджета. За счет выделенных средств проведен капитальный ремонт в общежитии на Октябрьской. Были приведены в порядок 19 инженерных сетей электроснабжения и система вентиляции, система водоснабжения и канализации, проведен ремонт помещений на нескольких этажах общежития.

Кроме того, в учебном корпусе учреждения на Горького, д. 105 отремонтировали фасад, некоторые кабинеты и помещения, противопожарный водопровод.