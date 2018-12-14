В Вологде возле деревянного исторического дома на Зосимовской, 5а появилась тяжелая техника

В Вологде начались работы на выявленном памятнике архитектурного наследия по адресу Зосимовская, 5а. Полиция отказалась выезжать на место, чтобы проверить правомерность действий людей, работающих возле дома с использованием тяжелой техники.

Зосимовская 5а – дом купчихи Екатерины Петровой на Зосимовской, 5а, был построен в конце XIX века. 15 ноября 2018 года администрация продала этот дом вместе с земельным участком Бахвалову Сергею Александровичу с аукциона по начальной цене - 2 306 700 рублей. В аукционной документации сказано, что дом и земля продается с обременением:

- Обременение: обязанность покупателя использовать имущество с соблюдением ограничений, установленных постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ» (с последующими изменениями).

Как пояснила Newsvo координатор градозащитного движения «Настоящая Вологда» Елена Смиренникова, в указанном постановлении дом на Зосимовской, 5а отнесен к выявленным объектами культурного наследия. Снос таких объектов законом запрещен.

По ее словам, один из прохожих вызвал полицию, но правоохранители отказались ехать на место, почему-то переадресовав звонившего в.... городской департамент градостроительства.

Журналист Newsvo подошел к дому в 13:00 - факт сноса на тот момент не подтвердился, но экскаватор загребал возле дома строительный мусор. Отметим, что производить любые работы на этом доме можно только по согласованию с Комитетом по охране культурного наследия. Дозвониться до комитета нам пока не удалось.

По данным сайта rusprofile.ru, Сергей Александрович Бахвалов – учредитель трех фирм в Вологде: ООО «Профэлектросвязь», ООО «Версияпроф» и ООО «Скорость». Является директором ООО «Профэлектросвязь», основной вид деятельности – «строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения».

Напомним, в феврале этого года дом уже был продан: тогда на дом с участком в центре города претендовали 13 человек. Победителем стал Сергей Ольшуков, предложивший 3 953 800 рублей. Однако когда после аукциона он узнал, что дом прямо во время проведения торгов загорелся, то не захотел его приобретать, что вполне понятно, ведь восстанавливать разрушенный дом намного дороже. В итоге он подал к администрации города иск в суде о признании сделки купли-продажи недействительной. Суд встал на сторону покупателя, сделка была расторгнута.

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