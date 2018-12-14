В Вологде семью выселили из квартиры за долг по ипотеке

В Вологде семья лишилась квартиры, потому что накопила долги по ипотечному кредиту.

Заемщик накопил долг по ипотечному кредиту в 1 млн. 655 тысяч 216 рублей 5 копеек. Банк обратился в суд с заявлением о взыскании предмета залога - квартиры. Суд требование истца удовлетворил и квартира была продана на торгах. Однако новый собственник вселиться туда не смог: заемщик и его семья отказались добровольно выселиться. Ипотечная квартира была единственным жильем заемщика.

Владелец обратился в суд, по решению которого семья заемщика принудительно была выселена из жилья.

Заемщик подал апелляционную жалобу, но Вологодский областной суд оставил решение без изменений.

- Обращение взыскания на заложенную квартиру и последующая ее реализация на торгах являются основанием для прекращения у заемщика и членов его семьи прав пользования квартирой и проживание в квартире нарушает права нового собственника на пользование и распоряжение принадлежащим ему имуществом,- сообщается на сайте Вологодского областного суда.

Некоторые СМИ сообщили, что в выселенной семье есть дети, однако в пресс-службе Вологодского областного суда эту информацию опровергли.