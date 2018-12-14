В новогодние праздники на площади Федулова в Вологде будет работать бесплатный Wi-Fi

14.12.2018 [Общество]

«IT-елка» начнет работать на площади Федулова с 20 декабря. Создать ее городским властям помогли представители нескольких IT-компаний города. Елку в центре площади украсили гирляндами из компьютерных дисков и флажками с символикой вологодских фирм, занимающихся интернет-технологиями.

«Совместно с компаниями, работающими в этом направлении, мы приняли решение устроить для детей своего рода IT-каникулы  и  организовать в новогодние праздники IT-пространство. Здесь вологжан ждут сюрприз. Во- первых, благодаря компании Playrix будет действовать свободная WI-FI зона в период с 20 декабря по 11 января. Во-вторых, 23 декабря именно здесь будет проходить награждение победителей конкурса «Новогодняя открытка», которые мы реализуем совместно с учебным центром «Энергетик». Также  продумываются квесты, которые будут проходить на этой площадке  для всех желающих», - говорит заместитель мэра Вологды, начальник департамента экономического развития Светлана Пахнина.

Центр дополнительного образования «Брайт» организует у IT-елки квест «Новогоднее приключение», который стартует 29 декабря и продлится в течение всех каникул. Задания будут выкладываться каждый день в группе центра в социальной сети, присоединиться к игре можно на любом этапе.

«Квест «Новогоднее приключение» - это семейная игра. Задания будут выкладываться онлайн, но для решения задачи, для ответа на вопрос, игрокам необходимо будет выйти на улицу и попасть на наше IT-пространство. Не будем раскрывать все секреты, но для участия в цифровой игре семьям нужно будет вспомнить историю города Вологды, узнать много интересного о цифровой экономике и IT-технологиях», - пояснила директор городского центра дополнительного образования «Брайт» Марина Липатникова.

Тэги: новый год

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