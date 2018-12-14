В Череповце кассир банка спасла пенсионерку от мошенников

14.12.2018 [Происшествия]

В одном из банков на улице Металлургов в Череповце кассир помогла предотвратить преступные действия в отношении пенсионерки.

Как сообщает областное УМВД, пожилая череповчанка зашла в банк в сопровождении двоих мужчин. Женщина выбрала операцию по снятию денежных средств и подошла к кассиру. При этом двое спутников последовали за ней. Кассир заподозрила, что в отношении пенсионерки могут совершаться мошеннические действия, не стала выдавать деньги и вызвала сотрудников службы безопасности.

- Увидев их, молодые люди бросились бежать, покинули офис и скрылись в неизвестном направлении на автомашине. О произошедшем кассир банка сообщила в полицию. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности подозреваемых, - сообщает областное УМВД.

Тэги: преступления

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