В Верховажском районе пьяный сын украл из кармана пиджака отца 6 тысяч рублей

14.12.2018 [Происшествия]

В деревне Киселево Верховажского района полицейские раскрыли кражу 6 тысяч рублей у 55-летнего местного жителя. Выяснилось, что деньги были похищены из кармана пиджака мужчины.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался 30-летний сын пенсионера. Мужчина был задержан и доставлен в отдел внутренних дел. Он рассказал оперативникам, что приехал из Вологды навестить отца. Пока родственник был на работе, мужчина устроил дома вечеринку со своим другом. В ходе застолья, пока приятель вышел освежиться, вологжанин нашел в одежде отца деньги и присвоил себе, - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Наличные он хотел потратить на спиртное, но не успел, так как был задержан полицейскими. Деньги у мужчины изъяли и вернули законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба).

Тэги: кража

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