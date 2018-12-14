Региональным властям могут разрешить регулировать продажу алкоголя в кафе и ресторанах

14.12.2018 [Общество]

Регионам России могут дать право регулировать продажу алкогольной продукции в кафе и ресторанах. Об этом говорили на заседании комиссии Совета законодателей по вопросам экономической политики и собственности, участие в котором принял председатель вологодского ЗСО Андрей Луценко.

Одним из ключевых вопросов повестки стал опыт субъектов по пресечению незаконной продажи алкоголя, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области.

Как отметил Андрей Луценко, в Вологодской области этот вопрос регулируется сразу несколькими соглашениями и законами. На уровне правительства области и МВД осуществляется информационное взаимодействие, проводятся рейды по объектам торговли.

«Большую помощь в этом направлении оказывают общественные организации, в том числе Молодежный парламент области, который подключился к выявлению правонарушений, - отметил председатель законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко. - Кроме того, в рамках проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» регулярно проходят рейды, по результатам которых даже было закрыто несколько торговых точек, нарушающих законодательство».

Как ранее сообщал Newsvo , по закону в Вологодской области продажа алкоголя запрещена лицам до 18 лет, магазины не имеют право отпускать алкогольные напитки с 23 часов до 8 утра, а также в День защиты детей, День молодежи и День знаний.

На заседании также прозвучало предложение дать право регионам регулировать время продажи спиртного, в частности, крепкого алкоголя в кафе и ресторанах.

«В настоящее время субъекты РФ могут определять период продажи алкогольной продукции в магазинах, регионы по-разному регулируют этот вопрос, но активно пользуются таким правом. Однако остался вопрос ограничения продажи спиртного в объектах общественного питания. Он уже не раз поднимался на различных площадках, однако окончательного решения пока не принято», - заявил председатель законодательного собрания Оренбургской области Сергей Грачёв.

Как отметили участники заседания, многие регионы стали запрещать продажу алкогольной продукции в магазинах, расположенных в жилых домах. Однако предприниматели стали делать из этих помещений кафе, поставив один стол и несколько стульев. В результате помещения перестают попадать под закон об ограничении реализации алкоголя в торговых точках, а «кафе» продают алкоголь круглосуточно. Предложенная поправка должна решить также и эту проблему.

Тэги: алкоголь

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