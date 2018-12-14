В Соколе ищут 8-летнего мальчика, который не вернулся с прогулки

14.12.2018 [Происшествия]

В Соколе ищут 8-летнего мальчика, который накануне, 13 декабря, ушел гулять возле дома и не вернулся. По факту исчезновения Максима Прохорова следователи возбудили уголовное дело.

- По данным следствия, мальчик должен был гулять у дома, но около 15 часов 30 минут его мама рядом с их домом не обнаружила и пошла искать. Самостоятельные поиски с привлечением родственников результата не дали, о чем она сообщила в правоохранительные органы. Следователи выяснили, что мальчика, похожего по описанию видели несколько человек поздним вечером после 22 часов в другом районе города Сокола, в том числе у магазинов, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Всю ночь более 100 сотрудников полиции, более 130 добровольцев, МЧС и спасатели искали ребенка, пока поисковая операция результатов не дала. 

Максиму на вид 7-8 лет, плотного телосложения, рост 140-150 сантиметров, темно-русые волосы, на правой руке шрам. Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном (изнутри капюшон красный с мехом), синие джинсы, темные сапоги, шапка темная с надписью «Adidas».

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем мальчике, просят позвонить по телефонам: 76-50-01, 76-50-02 – полиция, 8-921-123-88-80, 8-921-06-06-656 – волонтеры.

Следователи СКР проверяют все версии исчезновения ребенка, устанавливается его местонахождение и все обстоятельства, которые могли бы побудить мальчика покинуть район места проживания.  Расследование уголовного дела продолжается.

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