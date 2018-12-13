«Хватит спаивать население!»: вологжане высказались по поводу идеи продавать алкоголь в малонаселенных деревнях

13.12.2018 [Общество]

Newsvo решил узнать мнение вологжан по поводу инициативы губернатора разрешить "автолавках" продавать там алкоголь в малонаселенных деревнях.

Напомним, это предложение глава региона Олег Кувшинников озвучил во время прямой линии 1 декабря в ответ на обращение жительницы деревни Выдрино Тотемского района. Женщина рассказала, что в их населенном пункте нет торговой точки, и пенсионерам приходится ездить за покупками в Тотьму. Она попросила установить в Выдрино хотя бы ларек с товарами первой необходимости.

Глава региона ответил, что предпринимателям невыгодно ездить в такие населенные пункты - они просят разрешить им продавать алкоголь, чтобы работать не в убыток. Олег Кувшинников эту просьбу одобрил. А вот большинство прохожих, которых мы спросили сегодня, как они относятся к этой идее, от нее не в восторге.

Алексей, пенсионер:

- Надо помогать народу, а не предпринимателям, тем более торгующим алкоголем. У меня оба родителя алкоголики, а если бы в свое время в деревню не привезли алкоголь, то они бы не спились. Глупостями губернатор занимается, лучше бы дороги сделал или на медицину внимание обратил.

Максим, житель Тотемского района:

- Ужасная идея, на деревне и так одни старики остались. Если и эти станут пить, то деревня действительно умрет. А предпринимателям вот что можно сказать – с вашими ценами не будут покупать ни с алкоголем, ни без него.

Анна, преподаватель:

- Идея, мягко говоря, странная. Наоборот всех вокруг призывают бороться с алкогольной зависимостью, а тут губернатор в прямом эфире практически предлагает спаивать народ ради прибыли предпринимателей, которые самой деревне точно никак не помогают.

Мария, домохозяйка:

- Какой смысл устанавливать такие правила, если в деревне все равно живет чуть ли не по три человека, которые в больших количествах  этот алкоголь даже если захотят, купить не смогут. Да и вообще хватит спаивать население! Можно сразу ставить тогда на деревнях крест, а там же тоже люди живут.

Александр,  предприниматель:

- Хорошая идея! Повеселее старикам в деревне будет. Все равно же все выпивают, чего скрывать. Лучше качественный алкоголь, чем непонятный самогон.

Игорь, водитель:

- Пусть лучше губернатор подумает о дорогах в этих деревнях. Если там все начнут пить, для кого деревни вообще возрождать. Молодежь не едет – а чего им в этих деревнях делать? Пить? Так пусть лучше в городе живут, хоть чем-то заняты будут. А может, чтобы предприниматели еще больше заработали, им еще и наркотики разрешить завозить?.

Наталья, администратор:

- Вообще много разговоров о деревнях, губернатор только по районам ездит – каждый день у него в группе читаю. А на городские проблемы, которые под самым носом, кто обратит внимание? Если помогать предпринимателям, они, конечно, проголосуют. А много их, этих предпринимателей?

Тэги: алкоголь, губернатор

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