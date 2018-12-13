Череповецкая «Северсталь» оказалась в числе кандидатов на вылет из КХЛ

Череповецкая «Северсталь», хабаровский «Амур» и «Адмирал» из Владивостока попали в число кандидатов на вылет из Континентальной хоккейной лиги. Об этом накануне заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

«Есть изменения в рейтинге клубов КХЛ. «Йокерит» вышел на первое место в рейтинге. Тройка аутсайдеров — это «Адмирал»,«Северсталь» и «Амур», - приводит слова Чернышенко «Р-Спорт».

После 39 матчей череповчане занимают 10 место в Западной конференции. Сейчас в КХЛ играют 25 клубов, по итогам этого сезона их количество должно сократиться до 24. По неподтвержденной информации, лигу могут пополнить клубы из Европы. О неблагоприятно складывающихся перспективах «Северстали» говорит и тот факт, что ни одного игрока череповецкого клуба не позвали на Матч Звезд КХЛ.