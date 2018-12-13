В Вологде ищут 17-летнего подростка, сбежавшего из психиатрической больницы

Полицейские объявили в розыск 17-летнего подростка, сбежавшего из психиатрической больницы в Кувшиново.

Павел Александрович Неуступов лечится на 17-м отделении ГУЗ «ВОПБ». 12 декабря молодой человек самовольно его покинул. До настоящего времени о местонахождение Павла Неуступова ничего неизвестно, сообщается в группе поисково-спасательного отряда "Ты не один".

Приметы: рост 160-165 см, черные волосы средней длины. Был одет: черная вязаная шапка с надписью "17", черная кожаная куртка, черные классические брюки, черные кроссовки.

Может находиться в Вологде, Харовске, Соколе.

Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Павла Неуступова, сообщить по тел.: "02", "102" - полиция, 8-911-505-68-98 волонтеры ПСО "Ты не один".