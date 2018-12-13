В Соколе при пожаре из-за замыкания настольной лампы погибла пенсионерка

В Соколе из-за замыкания настольной лампы загорелась однокомнатная квартира в панельном доме на Производственной, 20. Звонок пожарным поступил в 00:10, через 5 минут они были на месте. По информации пресс-службы областного УМЧС, ликвидировать горение удалось к 00:41.

В результате пожара погибла 86-летняя пенсионерка. В попытке спастись с балкона прыгнула ее 57-летняя дочь, она госпитализирована с травмой позвоночника. Также пострадал 37-летний мужчина, который получил ожог 2 степени.

Площадь пожара составила 35 квадратных метров, повреждена внутренняя отделка квартиры. Причиной возгорания стало короткое замыкание настольной лампы. Сотрудники МЧС спасли из горящего дома девять человек, а также эвакуировали 18 жильцов. Ущерб пожара оценен в 1 миллион рублей.