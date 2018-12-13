В Усть- Кубинском районе водитель «ВАЗа» проехал по лежащему на дороге местному жителю

13.12.2018 [Происшествия]
В Усть- Кубинском районе водитель «ВАЗа» проехал по лежащему на дороге местному жителю

В Усть-Кубинском районе водитель «ВАЗа» проехал по лежащему на проезжей части местному жителю. Инцидент произошел 11 декабря вечером в поселке Высокое.

Около половины восьмого вечера 28-летний житель поселка Высокое, управляя автомобилем марки «ВАЗ-2115»,  проехал по 54-летнему жителю того же поселка, который лежал посередине проезжей части. В результате ДТП пострадавший получил переломы основания черепа и левого бедра и был госпитализирован в Усть-Кубинскую ЦРБ.

Как пояснили в пресс-службе ГИБДД по Вологодской области, водитель был трезв. Был ли пострадавший в состоянии алкогольного опьянения в пресс-службе не пояснили, сказав, что обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги: ДТП
Фото областного УМВД

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