В Усть- Кубинском районе водитель «ВАЗа» проехал по лежащему на дороге местному жителю

В Усть-Кубинском районе водитель «ВАЗа» проехал по лежащему на проезжей части местному жителю. Инцидент произошел 11 декабря вечером в поселке Высокое.

Около половины восьмого вечера 28-летний житель поселка Высокое, управляя автомобилем марки «ВАЗ-2115», проехал по 54-летнему жителю того же поселка, который лежал посередине проезжей части. В результате ДТП пострадавший получил переломы основания черепа и левого бедра и был госпитализирован в Усть-Кубинскую ЦРБ.

Как пояснили в пресс-службе ГИБДД по Вологодской области, водитель был трезв. Был ли пострадавший в состоянии алкогольного опьянения в пресс-службе не пояснили, сказав, что обстоятельства происшествия устанавливаются.