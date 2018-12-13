В вологодском Музее кружева пояснили, почему к ним не пускают посетителей с детскими колясками

В Вологде женщину с ребенком в коляске не пустили в Музей кружева. Вологжанка возмущена этим запретом, однако в музее пояснили, что ей были предложены другие подходящие варианты посещения экспозиций. Newsvo выяснил, что на подобные ограничения жалуются и жители других регионов России, а правила во всех музеях разные - в одни культурные учреждения с детской коляской пускают, в другие - нет. Эти правила определяют сами музеи в зависимости от условий в помещениях.

О происшествии 7 декабря на своей странице написала руководитель общественной организации "Мама может" Любовь Пушкова.

- Я - Мама. Дважды. И сегодня в Вологде меня не пустили в музей Кружева. Вернее не пустили мою дочь, которой всего год и восемь месяцев. Потому что она спала в коляске. А коляска и музей - взаимоисключающие понятия. На взгляд директора музея, Натальи Боевой, - говорится в публикации вологжанки.

Женщина рассказывает, что ей отказали в посещении, ссылаясь на приказ директора, и считает такое решение незаконным:

- Дорогие девочки-мамочки!!! Запомните. В учреждения социальной, культурной, медицинской, физкультурно-оздоровительной сферы доступ с колясками не запрещен!!! И это закреплено в федеральном законодательстве!!!

Любовь считает, что «ребенок в коляске - это все равно что человек с ограниченными возможностями на инвалидной коляске». Женщина заявила, что будет обращаться с официальным письмом в администрацию Вологодского музея-заповедника и в Роспотребнадзор.

Музей кружева. Фото из группы музея в соцсети ВКонтакте

Newsvo обратился за комментарием по этому поводу в администрацию музея. Директор Вологодского музея-заповедника Юлия Евсеева подтвердила, что такой инцидент действительно был.

- Есть правила посещения музеев. И одно из них гласит, что женщина с коляской в экспозицию на самом деле не допускается. Потому что мы несем ответственность за температурно-влажностный режим, который в экспозиции, и за биологический режим. Здесь, конечно, целый ряд вопросов и нюансов, которые неспециалист не знает и не понимает. Хотя предлагаются определенные варианты. И когда эта женщина пришла в музей кружева, ей и были предложены разные варианты. Например, вариант взять ребенка на руки или взять его с собой – ребенок ходит. Она сама пишет, что ребенку один год и восемь месяцев. Вообще, на наш взгляд, то, что произошло – провокация и желание сделать пиар на имени музея. Она лукавит – все сотрудники музея кружева, которые в тот момент находились в фойе, они видели, что ребенок не спит. Была реальная возможность взять ребенка на руки или за ручку, приобрести билет и пройти в экспозицию, - отметила Юлия Евсеева.

Она также пояснила, что Любови разрешили перемещаться с коляской по первому этажу: зайти в кафе, в салон музея. Женщина вместе с коляской зашла в кабинет директора, который расположен на первом этаже.

- Но никакого конструктивного разговора, к сожалению, не получилось. Потому что, на наш взгляд, цели посещения музея у женщины не было, а была цель провокационная. Если на самом деле бы была цель посетить музей, мы всегда могли бы найти выход. К нам приходят мамочки с колясками, и если ребенок спит, всегда администратор предлагает оставить в коляске спящего ребенка, и или кассир, или администратор говорит, что если ребенок заворочается или будет плакать, тут же за этой мамочкой прибегут и скажут. Конечно, это ответственность мамочки, но если она идет на такой вариант, такой вариант предлагается, - говорит Юлия Евсеева.

По словам директора музея, ее сотрудники пытались связаться с Любовью после произошедшего в соцести, но она игнорирует их сообщения. Никакого официального письма или звонка по этому поводу от нее в администрацию музея пока не поступало.

- Ни в одном законе не прописано, что мама с коляской относится к маломобильным группам населения. Надо различать: коляска инвалидная – это средство реабилитации, а коляска с ребенком – средство передвижения, - говорит Юлия Евсеева.

Отметим, что согласно законодательству, люди с детскими колясками относятся к маломобильным группам насления (СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения). Однако с точки зрения назначения этих колясок Юлия Евсеева права. С ней согласен и директор музея современного искусства «Гараж» в Москве Антон Белов.

- Детская коляска — это средство транспортировки, а инвалидная коляска — средство реабилитации. Разница между этими двумя колясками точно такая же, как между собакой и собакой-проводником для незрячих людей. С собаками проход в музей запрещен, а с собаками-проводниками — можно, поскольку это точно такое же средство реабилитации для незрячих людей и необходимое средство для передвижения, - написал Антон Белов в ответ на пост журналистки Олеси Герасименко, которую в 2016 году не пустили в "Гараж" с детской коляской.

Юлия Евсеева отметила, что в будущем музей обратит особое внимание на работу с данной категорией посетителей – мамы с детьми, и рассмотрит возможность приобретения коляски-трости, слингов на средства грантов.

В областной картинной галерее корреспонденту Newsvo также пояснили, что детские коляски в экспозицию не допускают, а мамам в таких случаях предлагают взять ребенка на руки с собой.

Такой практики придерживаются и некоторые музеи Москвы и Санкт-Петербурга. В зависимости от помещений, правила у всех разные - одни музеи пускают на выставки с детскими колясками, другие предлагают иные варианты. Например, нельзя заходить с детскими колясками на выставки в дом-музей Герцена и в Музей современной истории России в Москве, а в Булгаковский дом-музей и Третьяковскую галерею с детьми в колясках можно. Без проблем пустят с коляской в Эрмитаж, а вот в Екатерининский дворец - нет.

А как у них?

В музеях Европы тоже действуют разные правила. Так, посетить Ватикан можно с детской коляской, но придется либо таскать ее по лестницам, либо искать лифты (в некоторых местах они есть), а вот в собор Святого Петра с ней уже не попасть. Туристы пишут, что с детской коляской можно гулять по Лувру в Париже, однако многие посетители предпочитают носить ребенка в слинге, поскольку лифты есть не везде, а таскать коляску по лестницам не очень удобно.