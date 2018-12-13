Дорогу «Сокол-Харовск-Вожега» обещают отремонтировать до 2021 года

До 2021 года на ремонт дороги «Сокол-Харовск-Вожега» выделят из бюджета 1, 689 млрд рублей, сообщает пресс-служба губернатора. Трасса, соединяющая Сокол с Вожегой и проходящая через Харовск, ни разу капитально не ремонтировалась, а средства на нее выделялись только по статье «содержание».

«Федеральная трасса М-8 полностью отремонтирована, полным ходом идут ремонтные работа по дороге на Сокол. Но нам необходимо идти дальше и в течение ближайших двух лет привести в порядок дорогу до Харовска и Вожеги. Это одна из самых длинных и самых востребованных региональных дорог, поэтому ее капитальный ремонт потребует колоссальных финансовых вложений», - отметил во время градсовета в Харовске глава региона Олег Кувшинников.

По предварительным подсчетам, на ремонт 133-километровой дороги «Сокол-Харовск-Вожега» с восстановлением асфальтобетонного покрытия потребуется 1, 689 млрд рублей.

«На ближайшие два с половиной года ремонт этой дороги станет одной из самых капиталоемких статей расходов регионального дорожного фонда. Если жители района поддержат это решение, мы готовы выделить необходимую сумму, - резюмировал губернатор. - Капитально отремонтирована будет трасса от Сокола до Вожеги по всей длине с откосами, обочинами и укреплением полотна. Новая дорога должна служить как минимум десять лет без дальнейших серьезных вложений».

Голосование по этому вопросу носило формальный характер, поскольку все члены градостроительного совета поддержали выделение средств на ремонт магистрали.

Олег Кувшинников поручил начать разрабатывать проект, чтобы в начале 2019 года выбрать подрядную организацию, а после майских праздников приступить к работам. К этому времени необходимые бюджетные лимиты будут доведены.

В ходе градостроительного совета глава Харовского района Ольга Миролюбова также обратилась к губернатору с просьбой оказать содействие в ремонте наиболее разрушенных участков улиц Ленина, Калинина, Клубная, Свободы, Кирова, Механизаторов, Ворошилова, Каменная и Южная. Общая протяженность ремонтируемых участков составляет около 2 км, а стоимость работ - 11,5 млн. рублей.