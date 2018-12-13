17-летний и 37-летний череповчане торговали наркотиками через сеть «закладок»

13.12.2018 [Происшествия]

В Череповце возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего и 37-летнего местных жителей. Подросток и мужчина вместе торговали наркотиками через сеть тайников-«закладок».

- По версии следствия, подозреваемые, нуждаясь в деньгах, вступили в преступный сговор, намереваясь сбывать на территории Череповца наркотические средства. Мужчина, согласно договорённости, должен был готовить наркотические средства к сбыту, а подросток - вести переписку с покупателями через сеть Интернет. 12.11.2018 они незаконно приобрели у неустановленного лица запрещенное вещество общей массой не менее 11,91 г и сделали в городе 11 «закладок», но были задержаны сотрудниками полиции, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Наркотик из тайников полицейские изъяли. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств).

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели, кроме того, устанавливаются причины и условия, вынудившие не судимого ранее подростка совершить преступление.

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