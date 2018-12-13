Жительница Тарногского района погибла во время пожара из-за неисправности печи

13.12.2018 [Происшествия]

64-летняя женщина погибла во время пожара в деревне Корчажинская Тарногского района. Сообщение о возгорании в деревянном нежилом доме поступило накануне в 18.36.

Пожарные прибыли на место в 18.55, ликвидировать огонь удалось к 20.20. Пламя повредило внутреннюю отделку дома, кроме того, на месте найдена погибшей его хозяйка.

Как пояснили в ГУ МЧС по Вологодской области, пенсионерка жила в соседней деревне, в тот день пришла в этот дом, чтобы протопить печь, из-за неисправности которой и начался пожар. Сумма ущерба устанавливается.

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