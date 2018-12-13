В Вологодской области в 2018 году увеличилось число несчастных случаев на производстве

За 9 месяцев 2018 года в Вологодской области произошло 49 несчастных случаев на производстве, из них девять – с летальным исходом, информирует Госинспекция труда. Для сравнения, за весь 2017 год несчастных случаев было 51. Об этом в ходе координационного совета по охране труда рассказал заместитель губернатора области Виталий Тушинов.

Основными причинами ЧП на работе стали неорганизованность рабочего места, низкую квалификацию среднего инженерного персонала, неисправность машин, отсутствие индивидуальных средств защиты.

Виталий Тушинов отметил, что работодателям необходимо улучшить условия труда сотрудников на предприятиях и сосредоточить внимание на профилактике несчастных случаев, а не ликвидации их последствий.

«Мы видим, что каждый несчастный случай имеет конкретные причины и что самое главное тяжелые последствия, к которым эти причины привели, можно было бы устранить при соблюдении элементарных требований охраны труда. Система управления охраной труда должна строиться не на принципах реагирования на несчастные случаи, а на принципах их профилактики. Основное внимание необходимо уделить именно профилактическим и защитным мероприятиям по охране труда в организациях региона. Понятно, что в один миг все решить нельзя, но постепенно, поэтапно вкладывать ресурсы в мероприятия по улучшению условий и охраны труда работодателям необходимо».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, с этого года изменился формат проведения заседаний координационного совета по охране труда. Теперь на них приглашают работодателей, допустивших несчастные случаи со смертельным исходом и тяжелыми последствиями – они должны докладывать о принимаемых мерах.