По факту исчезновения 39-летнего жителя Вытегры возбудили уголовное дело

По факту бесследного исчезновения жителя Вытегры Александра Игнатьева возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи предполагают, что 39-летний мужчина мог стать жертвой преступления.

17 сентября этого года мужчина вышел из своего дома №9г по улице Онежской флотилии в Вытегре. С этого времени о его местонахождение не известно: на связь с родственниками Александр не выходил, его телефон оказался выключен.

На вид вытегорцу 40 лет, рост 182 см, плотного телосложения, волосы сострижены наголо, бороды и усов не носит. Был одет в безрукавку темно-зеленого цвета из ткани на молнии, джемпер темного цвета, куртка черного цвета из кожзаменителя без капюшона, брюки желто-зеленого цвета от костюма типа «горка», на ногах кроссовки черного цвета с замшевыми вставками, на голове шапка черного цвета с отворотом. При себе имел сумку зеленого цвета на ремне через плечо, которая застегивается на молнию.