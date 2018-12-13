По факту исчезновения 39-летнего жителя Вытегры возбудили уголовное дело

13.12.2018 [Происшествия]

По факту бесследного исчезновения жителя Вытегры Александра Игнатьева возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи предполагают, что 39-летний мужчина мог стать жертвой преступления.

17 сентября этого года мужчина вышел из своего дома №9г по улице Онежской флотилии в Вытегре. С этого времени о его местонахождение не известно: на связь с родственниками Александр не выходил, его телефон оказался выключен.

На вид  вытегорцу 40 лет, рост 182 см, плотного телосложения, волосы сострижены наголо, бороды и усов не носит.  Был одет в безрукавку темно-зеленого цвета из ткани на молнии, джемпер темного цвета, куртка черного цвета из кожзаменителя без капюшона, брюки желто-зеленого цвета от костюма типа «горка»,  на ногах кроссовки черного цвета с замшевыми вставками, на голове шапка черного цвета с отворотом. При себе имел сумку зеленого цвета на ремне через плечо, которая застегивается на молнию.

- Следователи просят лиц, располагающих информацией о местонахождении Игнатьева Александра Сергеевича или  видевших его в сентябре-октябре 2018 года, обратиться в следственный отдел по Вытегорскому району по телефонам 8(81746)2-32-12, 2-32-13, 8-921-532-98-58,  либо в ОМВД России по Вытегорскому району по телефону 8-964-662-93-44, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

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