В Вологде на установленном с нарушением рекламном призматроне разместили анонс прямой линии с губернатором

В Вологде продолжают открыто нарушать нормы законодательства, касающиеся наружной рекламы. При этом городские и областные чиновники не только не принимают серьезных мер по исправлению этой ситуации, но и размещают на незаконных и установленных с нарушениями конструкциях рекламу своих проектов.

Недавно на призматроне фирмы "Ника", расположенном на перекрестке улиц Костромкая-Ленинградская у площади Федулова, появилась реклама прямой линии с губернатором Вологодской области, которая прошла 11 декабря.

Этот призматрон установлен с нарушением ГОСТа Р 52044-2003, касающегося правил размещения наружной рекламы. Согласно п. 6.12, фундаменты рекламных конструкций должны быть заглублены на 15-20 см ниже уровня грунта с последующим восстановлением газона на нем, а фундаменты опор не должны выступать над уровнем земли более чем на 5 см. Отметим, что точно так же размещены многие другие билборды и призматроны в Вологде, однако фирмы-собственники этих конструкций эти нарушения не устраняют, а чиновники, обязанные контролировать эту сферу, не спешат выдавать предписания.

Напомним, этим летом на незаконно установленном рекламном билборде на улице Орлова городские власти рекламировали фестивали «Город ремесел» и «Дыхание городских улиц». Ранее на нем же была размещена реклама городского проекта "Мы - вологжане!", а в 2015 году - изображение главы Вологды Евгения Шулепова с ветераном войны. В июне 2016 года перед выборами в Госдуму на незаконной рекламной конструкции на улице Горького появилась реклама «Единой России», а после того, как в администрацию города поступило обращение жителя о необходимости убрать эту незаконную конструкцию, на ней разместили рекламу проекта "Мы - вологжане!"