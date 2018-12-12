«Северсталь» проиграла московскому «Динамо» в матче Регулярного чемпионата КХЛ

Матч «Северстали» с «Динамо» завершился со счетом 3:1 в пользу московской команды.

«Динамовцы» открыли счёт в начале второго периода, а в середине матча удвоили своё преимущество. За две минуты до окончание второго периода «Северстали» удалось сократить свое отставание, шайбу за череповчан забросил Евгений Бодров. Третий период шёл в равной борьбе, но окончательный счёт матча установил Вадим Шипачев, поразив пустые ворота «Северстали».

«Не плохая игра. В принципе, хорошо двигались. Но, к сожалению, те моменты, которые создали, не реализовали. Поэтому проиграли. Поздравляю соперника с победой», — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Следующий матч череповчане проведут 18 декабря в Астане против «Барыса».

