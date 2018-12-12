Мультимедийная выставка работ художника Михаила Копьева откроется в Вологде 16 декабря

12.12.2018 [Культура]

16 декабря в арт-пространстве «Фабрика» в Вологде (улица Мира, 8) презентуют новую мультимедийную выставку «Михаил Копьёв: Спеши увидеть мир».

Проект объединит акварель, концептуальную графику и живопись автора. Фильм, который будет представлен в арт-пространстве, – это путешествие с художником по сюжетам его картин.

«Мы старались создать единое аудиовизуальное произведение. Зрители услышат музыку, написанную специально для этого проекта. Её автор – Анатолий Дзюба. Он давний поклонник творчества Михаила Копьева. Его композиции сопровождают сюжет, то создавая драматическое напряжение, то задорно смеясь над шутками концептуальной графики. Одна из музыкальных тем написана самим художником, она и дала название проекту – "Спеши увидеть мир". Зрители услышат её в конце фильма», - рассказал режиссер проекта Александр Мирошниченко.

По словам организаторов, проект отражает далеко не все темы творчества художника, но в нем собраны те работы, которые способны увлечь в мир художника, заинтересовать зрителя и вдохновить его на более глубокое изучение творчества Михаила Копьёва. Помощь в создании проекта оказала Ираида Валентиновна Копьева, вдова Михаила Васильевича.

Выставка откроется 16 декабря в 17 часов. Вход свободный.

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