В Вологодской области в 2019 году увеличат пособие по безработице, но сократят срок его выплаты

С 1 января 2019 года минимальный размер пособия для безработных в Вологодской области вырастет с 850 до 1500 рублей, максимальный размер — с 4900 до 8000 рублей. Об этом сообщает сайт департамента труда и занятости населения Вологодской области.

В Вологде, с учетом районного коэффициента 15%, минимальное пособие составит 1725 рублей, максимальное - 9200 рублей.

При этом продолжительность выплаты пособия по безработице сократится до полугода.

С 2019 года также вводится отдельный вид пособия по безработице для людей предпенсионного возраста. Они будут получать пособие до 12 месяцев.