В Вологодской области в 2019 году увеличат пособие по безработице, но сократят срок его выплаты
С 1 января 2019 года минимальный размер пособия для безработных в Вологодской области вырастет с 850 до 1500 рублей, максимальный размер — с 4900 до 8000 рублей. Об этом сообщает сайт департамента труда и занятости населения Вологодской области.
В Вологде, с учетом районного коэффициента 15%, минимальное пособие составит 1725 рублей, максимальное - 9200 рублей.
При этом продолжительность выплаты пособия по безработице сократится до полугода.
С 2019 года также вводится отдельный вид пособия по безработице для людей предпенсионного возраста. Они будут получать пособие до 12 месяцев.
- При наличии у граждан длительного страхового (трудового) стажа (не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно) или необходимого стажа работы на соответствующих видах работ продолжительность выплаты пособия увеличивается на две недели за каждый год работы, превышающий страховой стаж указанной продолжительности, но не более 24 месяцев; сохранение для граждан, признанных безработными, предусмотренного действующим законодательством права на досрочное назначение пенсии по старости (за 2 года до наступления возраста, дающего право на назначение такой пенсии, в том числе досрочно),- сообщается на сайте ведомства.