Два километра тепловых сетей заменили в Череповце в 2018 году

Четыре участка тепловых сетей общей протяженностью более двух километров заменили в Череповце в этом году. Таков итог первых месяцев реализации концессионного соглашения между Вологодской областью, Череповцом и ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», рассчитанного на 20 лет.

Речь идет о замене участков магистральной сети в районе проспекта Победы и улицы Гоголя, части сети по улице Краснодонцев и улице Архангельской, а также сети на улице Набережной. Объем вложений в 2018 году составил 239 млн. рублей.

«К началу отопительного периода 2018-2019 годов запланированные на 2018 год мероприятия были выполнены ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» в полном объеме, - рассказал заместитель губернатора области Антон Стрижов. - По объему инвестиционных обязательств заключенное концессионное соглашение - в числе крупнейших концессионных проектов на территории Российской Федерации. В соответствии с условиями соглашения инвестор взял на себя обязательства по замене изношенных участков тепловых сетей города Череповца общей протяженностью 54 км 562 м. В период с 2018 по 2033 годы концессионером должны осуществляться инвестиционные мероприятия по реконструкции тепловых сетей. Кроме того, инвестор будет осуществлять деятельность по передаче тепловой энергии и теплоносителя в целях надежного теплоснабжения потребителей города».

Газовики также выполнили диагностику участков тепловых сетей диаметром более 250 мм общей протяженностью 46,9 км, а также диагностику участков труб в ППУ-изоляции общей протяженностью 20 км. Во время проверки были выявлены наиболее проблемные участки тепловых сетей, не включенные в мероприятия концессионного соглашения. В итоге по результатам диагностики план капитальных ремонтов тепловых сетей Череповца на 2019 год дополнен двумя участками по ул. Красной и бульвару Доменщиков.

Кроме этого, в рамках концессионного соглашения предложено включить в план мероприятий, запланированных к реализации на 2020 год, реконструкцию участка трубопровода по улице Ломоносова.

Как ранее сообщал Newsvo, концессионное соглашение в отношении тепловых сетей города Череповца заключено в феврале 2018 года и будет действовать до 1 декабря 2037 года. Общий объем инвестиций в его реализацию составит 5,3 млрд. рублей.