Вологда не получит старые троллейбусы из Москвы

Сергею Воропанову не дали московских троллейбусов. Об этом мэр Вологды признался в интервью блогеру Илье Варламову:

"Мы с губернатором ведём переписку с мэром Москвы, чтобы нам отдали старые троллейбусы. Пока за подписью Ликсутова (ред. - руководитель Департамента транспорта Москвы) получен отрицательный ответ".

Сергей Воропанов год назад на прямой линии с губернатором выражал надежду, что Вологде удастся получить бывшие в употреблении троллейбусы из Москвы или Санкт-Петербурга. В этих городах троллейбусный парк активно обновляется, а в Москве ещё и заменяется на электробусы.

Похоже, Вологда стала единственным городом, власти которого не смогли договориться о получении помощи в поставках электротранспорта. В начале этого года столичный секонд-хенд достался Череповцу в виде 10 трамваев, в Иваново осенью поступило 10 троллейбусов. Из Санкт-Петербурга поступило 13 троллейбусов в Великий Новгород и 10 - в Петрозаводск.

Ярославль в этом году закупает новые троллейбусы на вологодском заводе, а предприятие Рыбинска выкупило несколько рогатых в Казани. Напомним, в 2018 году завод «Стройтранс», который возобновил производство на базе обанкротившегося «Транс-Альфа Электро» в Вологде, заключил контракты на поставку 40 низкопольных троллейбусов и троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Все они отправятся в другие города.

С апреля 2018 года новый троллейбусный перевозчик ООО "Электротранс" из-за нехватки подвижного состава прекратил обслуживать маршруты троллейбусов №№ 1 и 2. В Вологде остался только один троллейбусный маршрут - № 4, при этом по нему ездят только старые троллейбусы .