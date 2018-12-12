Противопожарная служба Вологодской области провела аукцион с нарушением, но его результат не отменят

УФАС установило, что аукционная комиссия противопожарной службы Вологодской области незаконно отклонила заявку страховой фирмы «Ингосстрах» на проводимом аукционе. Победителем в итоге стало САО "ВСК", из восьми учредителей которого шесть ликвидированы, а сама фирма сейчас является ответчиком в 905 исках в арбитражных судах, общая сумма исковых требований к "ВСК" составляет 759 151 029 рублей. За нарушения в аукционе членов аукционной комиссии оштрафовали, но итоги аукциона не отменили.

В марте 2018 года КУ ПБ ВО «Противопожарная служба Вологодской области» провела электронный аукцион для заключения контракта на страхование гражданской ответственности владельцев имеющегося в ее распоряжении транспорта. По информации портала госзакупок, максимальная цена контракта составила 1 130 154,32 рублей.

Победителем аукциона, заявив именно эту сумму, стало страховое акционерное общество «ВСК». Заявка СПАО «Ингосстрах» с суммой в 1 040 434, 63 рублей была отклонена его организатором, как говорится на портале госзакупок, из-за необоснованного снижения тарифа на страхование.

- Вологодское УФАС России признало неправомерным отклонение заявки СПАО «Ингосстрах» на участие в аукционе.В отношении каждого из трех членов аукционной комиссии – должностных лиц - возбуждено дело об административных правонарушениях и вынесено постановление о назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере 11 301,65 рублей каждому, - сообщает сайт вологодского УФАС.

Члены аукционной комиссии пытались обжаловать данное постановление в суде, однако и арбитражный суд Вологодской области, и Вологодский городской суд встали на сторону УФАС. Это значит, что каждый член аукционной комиссии должен выплатить штраф в размере 11 301,65 рублей в рамках административного дела.

Между тем, результаты аукциона не отменили, то есть страховщиком останется САО "ВСК". В итоге противопожарная служба потратила примерно на 90 тысяч бюджетных рублей больше, чем могла бы, допустив к участию в аукционе «Ингосстрах».

- Комиссией УФАС установлено, что до момента принятия жалобы к рассмотрению между Заказчиком и САО «ВСК» заключен контракт. Следовательно, принято решение не выдавать предписание, - говорится в решении Вологождского УФАС.

Согласно информации в ЕГРЮЛ, учредителями "ВСК" являются восемь организаций, шесть из которых ликвидированы. По данным rusprofile.ru, САО "ВСК" была поставщиком в 18 124 госконтрактах на сумму 223 718 622 186 рублей. Сейчас фирма является ответчиком в 905 исках в арбитражных судах, общая сумма исковых требований к "ВСК" составляет 759 151 029 рублей.