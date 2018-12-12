Компания из двух взрослых и двух подростков избила 57-летнего мужчину, отобрав у него деньги

Двое взрослых и двое подростков напали на 57-летнего мужчину во дворе жилого дома в Череповце. Инцидент произошел вечером 19 сентября этого года на улице Гагарина.

По версии следствия, 45-летняя женщина, ее 34-летний приятель и два подростка 15 и 17 лет напали на череповчанина и похитили у него деньги и вещи, которые были при нем, на сумму 3,5 тысяч рублей. Кроме того, компания сломала мужчине две берцовые кости. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

- По предварительным данным, именно женщина, распивавшая с потерпевшим спиртное, заметила у него деньги и предложила знакомым совершить на него нападение. Эта информация в настоящий момент следователями проверяется, допрашиваются все участники произошедшего и свидетели. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Уже известно, что подростки, подозреваемые в совершении преступления, ранее не были судимы, на профилактических учетах не состояли.

По первоначальным оценкам специалистов, причиненный преступлением вред здоровью потерпевшего оценивается как тяжкий. Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза.