В Ледовом дворце Череповца открылась фотовыставка, посвященная многодетным отцам

В Ледовом дворце Череповца открылась фотовыставка «Наши» - в нее вошли 28 кадров фотографа Сергея Теплова, посвященные многодетным отцам. Героями экспозиции стали 14 череповчан со своими детьми.

Сергей Теплов рассказал, что хотел показать семейный быт многодетной семьи: как готовят, как одеваются и т.д., то есть отснять творческие кадры, однако героям захотелось и студийных фото, поэтому в экспозицию вошли и постановочные фотографии, и творческие работы.

- Папы с детьми на рыбалке, на хоккее, играют на музыкальных инструментах, играют в шахматы, пекут гренки, на прогулке. Я сам из многодетной семьи. Эмоций хватило на всех. Пришли на игровую площадку фотографироваться, а самый маленький герой снимка говорит: все, я пошел гулять. Еле уговорили сфотографироваться. Две семьи снимал на рыбалке: одну около моста на Горького, другую на Соборной горке. Даже рыбку поймали - она тоже есть в кадре. Не всегда везло с погодой, но съемки не отменяли. Мамы - большие молодцы. Представьте, семью собрать!- делится эмоциями от творческого процесса Сергей Теплов.

Он рассказал, что идея поработать с многодетными семьями возникла у него спонтанно, когда он и председатель вологодской областной общественной организации «Сообщество многодетных семей» Череповца Мария Мохова случайно встретились на одном из мероприятий. Идея нашла отклик у участников сообщества.

Экспозиция «Наши» будет работать в фойе Ледового дворца до 12 января 2019 года. Потом организаторы планируют выставить эти фотографии к 23 февраля, 15 мая (ред. - день рождение «Сообщества многодетных семей»), к 1 июня и к 8 июля в разных учреждениях города.

- Уже есть устная договоренность с городской больницей №2 и детской поликлиникой. Заинтересовались выставкой в центральной городской библиотеке имени В.В. Верещагина и в развлекательном центре "Победа". Экспозиция постепенно будет расширяться. Уже есть две новые семьи, желающие поучаствовать в фотопроекте, - рассказала Мария Мохова.

Информацию о выставке «Наши» можно отслеживать в группе в соцсети ВКонтакте.