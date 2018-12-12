Григорий Винтер, которого осудили за оскорбление главы и мэра Череповца, выиграл апелляционный суд

Житель Череповца Григорий Винтер, которого в октябре осудили за оскорбление главы и мэра Череповца в соцсети ВКонтакте, добился справедливости в апелляционном суде. Заседание прошло 11 декабря, дело направили на пересмотр.

Напомним, 15 октября мировой суд Череповца приговорил Григория Винтера к обязательным работам, выплате морального вреда главе Череповца Маргарите Гусевой и мэру города Елене Авдеевой за то, что он оскорбил представителей власти в соцсети ВКонтакте. Григорий Винтер позволил себе резкую критику в отношении женщин, которые по его мнению, способствовали вырубке елового массива в заречной части Череповца.

Судили Григория Винтера в отсутствие его адвоката, нарушив его права на защиту. Адвокат была на больничном, когда проходили все основные заседания. Суд не принял во внимание этот факт, а приговор оказался, по сути, скопирован из обвинительного заключения следователя. Сам Винтер также не присутствовал на суде - его пустили только на оглашение приговора.

Череповчанин посчитал такой суд несправедливым. Он подал апелляцию в Череповецкий городской суд, который в полном объеме удовлетворил требования Винтера.

Жалобы мужчины сводились к тому, что суд был заведомо несправедливым.

- Сначала удалил с суда самого подсудимого (которому следствие приписывало «публичное оскорбление представителей власти»), а затем принудительно заменил ему адвоката. При замене адвоката судья череповецкого Мирового суда грубо нарушила все нормы УПК и рекомендации Верховного Суда, не соизволив уведомить об этом событии ни подсудимого, ни его адвоката по соглашению, не дала возможности новому адвокату согласовать свою позицию с подзащитным, - говорит Григорий Винтер.

Череповчанин также рассказал о том, что в доказательства его вины были включены неподтвержденные факты:

- На суде вскрылись факты лжесвидетельствования – сотрудники городской думы г.Череповца Белозёрова и Хмелёва и сама глава города Гусева заявили в показаниях на следствии и подтвердили в суде, что Винтер употребил матерные слова именно на странице Гусевой в социальной сети. Во время следствия и на суде данные факты не подтвердились, однако судья Крылова включила их в доказательства вины подсудимого. Такая грубая фальсификация доказательств, без всякого сомнения, явилась мотивацией к отмене приговора», - считает Григорий Винтер.

Кроме того, прокуратура Череповца не вручила мужчине обвинительное заключение и отказалась от разъяснения подсудимому его прав по окончанию следственных действий и направлению дела в суд.

- Это является вопиющим нарушением Конституции РФ, Уголовно-процессуального Кодекса и установок Верховного Суда РФ, - пишет Григорий Винтер.

Его адвокат Ольга Калинина сообщила журналистам, что 11 декабря приговор Григорию Винтеру был отменен в связи с нарушением его права на защиту. Теперь будет назначено новое рассмотрение у другого судьи.