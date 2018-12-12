Два человека погибли в столкновении грузовика и микроавтобуса под Вологдой

12.12.2018 [Происшествия]
Два человека погибли в столкновении грузовика и микроавтобуса под Вологдой

В столкновении грузовика и микроавтобуса под Вологдой погибли два человека. Авария произошла 11 декабря в 16.20 на 35 километре трассы Вологда-Новая Ладога.

По данным областного УМВД, грузовик «Исузу» выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом «Фиат Дукато». После удара  микроавтобус отбросило на встречный грузовик «Рено Магнум».

Как сообщили Newsvo в областном управлении ГИБДД, 27-летний пассажир «Фиата» скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Его 35-летняя попутчица умерла в больнице от полученных травм. Водителю «Рено», 50-летнему мужчине, назначено амбулаторное лечение.

Тэги: ДТП
Фото областного УМВД

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Череповце 11-летний мальчик выпал из окна девятого этажа и погиб
В суде по делу вологодского врача-анестезиолога выступит эксперт от Леонида Рошаля
Хирург Леонид Рошаль вступился за осужденного анестезиолога Вологодской областной детской больницы
В Вожеге после проверки условий жизни 93-летнего ветерана ВОВ возбудили уголовное дело
В Шексне женщина поскользнулась возле банка и погибла после удара об лед
В интернете появилась петиция в защиту бабаевского оперативника, боровшегося с черными лесорубами
Новый гарантирующий поставщик электричества заработает в Вологодской области с 1 января
В Вологде в массажном салоне на улице Беляева предлагали услуги проституток
«С таким счастьем – и на свободе!»: как семью с детьми в Вологде обманули на 250 тысяч рублей при покупке дома
Детей из Сямжи на футбольные соревнования в Верховажье перевозил пьяный водитель
12.12.2018 [Общество]

Противопожарная служба Вологодской области провела аукцион с нарушением, но его результат не отменят

402
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Мультимедийная выставка работ художника Михаила Копьева откроется в Вологде 16 декабря
В Вологодской области в 2019 году увеличат пособие по безработице, но сократят срок его выплаты
Два километра тепловых сетей заменили в Череповце в 2018 году
Вологда не получит старые троллейбусы из Москвы
Противопожарная служба Вологодской области провела аукцион с нарушением, но его результат не отменят
Компания из двух взрослых и двух подростков избила 57-летнего мужчину, отобрав у него деньги
В Ледовом дворце Череповца открылась фотовыставка, посвященная многодетным отцам
 
11.12.2018 [Общество]

«С таким счастьем – и на свободе!»: как семью с детьми в Вологде обманули на 250 тысяч рублей при покупке дома

3966
0
12.12.2018 [БлогоVO]

Всё страньше и страньше

495
0
10.12.2018 [Обзор Прессы]

Пенсионный фонд снова закупает рекламу на четверть миллиарда

962
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика