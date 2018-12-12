Два человека погибли в столкновении грузовика и микроавтобуса под Вологдой

В столкновении грузовика и микроавтобуса под Вологдой погибли два человека. Авария произошла 11 декабря в 16.20 на 35 километре трассы Вологда-Новая Ладога.

По данным областного УМВД, грузовик «Исузу» выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом «Фиат Дукато». После удара микроавтобус отбросило на встречный грузовик «Рено Магнум».

Как сообщили Newsvo в областном управлении ГИБДД, 27-летний пассажир «Фиата» скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Его 35-летняя попутчица умерла в больнице от полученных травм. Водителю «Рено», 50-летнему мужчине, назначено амбулаторное лечение.