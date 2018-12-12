Вологде хотят выделить 80 млн рублей из областного бюджета на музыкальный фонтан

Вологда получит из областного бюджета деньги на строительство светомузыкального фонтана, как в Череповце. Об этом губернатор Олег Кувшинников заявил во время прямой линии.

Вопрос о благоустройстве города задала Валентина Яковлевна из Вологды:

- Вопрос о строительстве моста в створе Некрасова обсуждается давным-давно, я, наверное, не доживу уже до этого. Пока машины не провалятся, сдвига не будет никакого. В Череповце строят новые дворцы, цветные фонтаны, есть, куда пойти отдохнуть, есть тропа здоровья, где люди отдыхают. У нас в Водниках нет ни одного парка, куда мамаши выйдут с колясками с детьми. Везде грязь! Мы не виноваты, что у нас нет производства! Будет ли что в Вологде по этому поводу? - сказала женщина.

Олег Кувшинников сказал, что мэр Вологды Сергей Воропанов «справится с теми вопросами, которые прозвучали в эфире».

- Мы должны сделать Вологду настоящим, красивым, благоустроенным российским городом европейского уровня, давайте так его назовем. У нас для этого есть все, у нас для этого наконец-то есть средства, - сказал губернатор.

Глава региона также отметил, что Вологде в ближайшие три года будет выделено 12,2 млрд рублей.

- Это парки, скверы, набережные, новый ледовый дворец, новый бассейн, новые развязки, дороги, обход города Вологды. Это совсем другой город! Но нам сейчас вместе надо объединить усилия, чтобы все это реализовать», - считает Олег Кувшинников.

Фонтан в Череповце.

Глава региона также сказал, что фонтан, аналогичный построенному в Череповце, нужно возвести и в Вологде, раз для жителей города это интересно.

- Меня очень резануло: с некой обидой сказано, что в Череповце даже фонтан светомузыкальный поставили, а в Вологде его нет. Девятая инициатива. Можно? Родилась абсолютно спонтанно, не думал об этом. В Череповце 1 мая открытие шикарного светомузыкального фонтана. Я там был на пробном пуске, посмотрел – ну, это просто фантастика. Под классическую музыку взлетают струи, опускаются под музыку. Игра света! Завораживающее зрелище. Я подумал: «Как же я приеду в Вологду и что мне скажут вологжане, когда этот фонтан запустят». Предлагаю запустить на всенародное обсуждение строительство точно такого же 70-метрового фонтана стоимостью 80 млн рублей. Такой же, как в Череповце, один-в-один, может, даже лучше. Но в Вологде.

Вопросы, где установить фонтан, а также какой он будет формы, вынесут на публичное обсуждение. Губернатор предложил мэру Вологды запустить голосование в интернете:

- А я обязуюсь на градостроительном совете, который пройдет в феврале, выделить на это 100% необходимых денег. Вот надо 80 млн – 80 млн выделю! Но если вологжане проголосуют за место его дислокации, установки. И форму. Запустим голосование, и в феврале, к градсовету, подведем итоги.

Отметим, что деньги на строительство светомузыкального фонтана в Череповце выделила компания «Северсталь», а в Вологде на него собираются потратить 80 млн рублей из областного бюджета.