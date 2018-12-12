Мост через Малую Северную Двину, соединяющий Великий Устюг и Кузино, строить не будут

Технического решения для строительства переправы через Малую Северную Двину в Великом Устюге, устраивающего и власти, и местных жителей, нет. Строить мост слишком дорого, заявил 11 декабря в ходе прямой линии губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Как ранее сообщал Newsvo, проблема транспортного обеспечения жителей Кузино и других населенных пунктов, расположенных на правом берегу Малой Северной Двины, остро встает каждый год. Устойчивой связи с райцентром нет, при этом большинство жителей поселка работают в Великом Устюге. В теплое время года работает паромная переправа, зимой – ледовая дорога. В межсезонье людей перевозят судна на воздушной подушке. Есть еще один вариант - ехать около 6 часов через Кировскую область по разбитым 260 километрам дороги. Весной после закрытия ледовой переправы некоторые жители заречной стороны переходят реку по льдинам, рискуя жизнью.

В январе этого года жители поселка Кузино вышли на митинг с требованием организовать круглосуточную и круглогодичную переправу через Малую Северную Двину.

Фото группы "Великий Устюг Инфо"

Напомним, в феврале 2016 года губернатор Вологодской области Олег Кувшинников пообещал, что мост будет построен. Стоимость работ тогда оценили в 600 млн рублей, на реализацию проекта планировалось привлечь федеральные деньги.

Вопрос по поводу переправы во время прямой линии зачитала ведущая Татьяна Мальцева:

«Вопрос из Великого Устюга: Олег Александрович, когда вы намерены выполнить обещание об установлении круглогодичной переправы с правым берегом Великого Устюга?»

Губернатор ответил, что «вопрос сложный», и он уже неоднократно на него отвечал.

«Мы договорились с жителями Великого Устюга на градсовете о том, что будут разработаны технические варианты строительства переправы. Было разработано четыре варианта строительства мостового сооружения. Все они технически невыполнимы по одной простой причине: потому что разлив реки Сухоны и Северной Двины достигает таких колоссальных размеров, что мостовое сооружение надо строить длиной более четырех километров. Объем инвестиций сопоставим со строительством крупных мостовых сооружений в крупных городах – более 6-7 млрд рублей. Поэтому первый, второй, третий вариант был сразу отметен».

Четвертый вариант, как говорит Олег Кувшинников, тоже затратный – с подъездами и подходами стоимость такой переправы более 500 млн рублей.

«Но там есть тоже одно «но»: чтобы попасть из Кузино в Великий Устюг, надо сделать крюк по этому мосту – 43 километра. И жителям заречной части, и жителям Великого Устюга этот крюк тоже не по душе. Поэтому на данный момент технического решения, устраивающего всех, нет. Мы приняли соломоново решение – мы возобновили дноуголубительные работы, чтобы продлить навигацию. И теперь мы дноуглубительными работами сделали все возможное, чтобы весна, лето, осень паром ходил, как часы, - говорит Олег Кувшинников.

Как только наступает время становления льда осенью или ледохода весной, жителей будут возить с помощью судна на воздушной подушке.

- По определенному графику судно перевозит людей, которые экстренно в этом нуждаются в период ледостава или в период ледохода. Также мы приняли решение о ледовой переправе, и буквально через две недели, если нам погода позволит, зареченская часть поедет уже по ледовой переправе. Ну, и последнее: мы купили ледокол. И для того, чтобы весной нам быстро расчистить русло реки, этот ледокол будет таранить лед, чтобы быстрее запустить паром.

По словам губернатора, промежутки времени, когда Кузино и Великий Устюг остаются без транспортного сообщения, власти сократили до минимума: