Подать заявку на конкурс «Цветущий зимний город» в Вологде можно до 24 декабря

12.12.2018 [Общество]

В Вологде стартовал ежегодный конкурс «Цветущий зимний город». До 24 декабря свои заявки могут подать организации и предприятия, советы домов, ТСЖ и УК, а также детские, культурные и спортивные учреждения.

Напомним, конкурсантам необходимо представить новогоднее оформление своей территории. Победителей выберут в шести номинациях: «Лучшее новогоднее оформление предприятия, организации», «Лучшее новогоднее оформление муниципального образовательного учреждения, учреждения культуры, учреждения физической культуры и спорта», «Новогодний двор (подъезд)», «Новогоднее окно», «Новогодняя игрушка – символ года», «Фотография «Новогодняя Вологда».

Комиссия осмотрит работы всех участников до 31 декабря, подведение итогов конкурса состоится не позднее 19 января. Победители получат дипломы мэра Вологды

Чтобы заявить о своем желании участвовать в конкурсе, необходимо обратиться в Центр по работе с населением. Телефон для справок: 75-22-81.

Тэги: цветущий зимний город

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