Вологодский губернатор предложил разрешить «автолавкам» в деревнях продавать алкоголь, чтобы помочь предпринимателям

В рамках выездной торговли в отдаленных деревнях Вологодской области могут разрешить продавать там алкоголь, чтобы предпринимателям было выгодно туда ездить. Эту инициативу во время прямой линии с губернатором высказал Олег Кувшинников.

Вопрос о доступности для сельских жителей магазинов задала Тамара Воропанова из деревни Выдрино Тотемского района. Женщина рассказала, что в их населенном пункте торговой точки нет, и пенсионерам приходится ездить за покупками в Тотьму. Она попросила установить в Выдрино хотя бы ларек с товарами первой необходимости.

- Вы знаете, у нас удивительная ситуация. В Вологодской области 8000 населенных пунктов. В 7000 из них проживает менее 100 человек. И только в 1000 – от 100 и выше. И, конечно, в таких малонаселенных пунктах социальных услуг не предоставляется: нет магазинов, нет ФАП-ов, нет никаких услуг, потому что ну, просто, люди не живут. Это все обусловлено демографическими процессами, которые происходят в нашей стране, - сказал Олег Кувшинников.

По словам губернатора, если 40 лет назад в сельской местности жило 70% населения области, а в городах – 30%, то теперь все наоборот.

- Это обусловлено, прежде всего, отсутствием рабочих мест. Опять же, почему? 40 лет назад в сельском хозяйстве работало 270 тысяч вологжан. Сейчас 17 тысяч. И эти 17 тысяч работников сельского хозяйства производят точно такой же объем продукции, как производилось в советское время. И поэтому нет рабочих мест. Люди уезжают, и поэтому закрываются социальные объекты, закрываются магазины, - отметил Олег Кувшинников.

Отметим, что вологжане часто пишут в соцсетях, что они уехали из сельской местности именно из-за того, что там нет необходимой для жизни инфраструктуры. Недавно Newsvo писал о том, что жители деревни Арзубиха в Харовском районе бьют тревогу: от них уехал единственный фельдшер, закрывают сельсовет, и, по всей видимости, все идет к тому, что закроется и клуб. Из-за всего этого деревню стали покидать жители.

Фото: ITAR-TASS

Глава региона рассказал, что в данный момент областные власти и облпотребсоюз договорились, что будут закуплены новые автомобили для мобильной развозной торговли. Эти автомобили обеспечат точкой доступа в интернет, чтобы можно было установить онлайн-кассы.

Олег Кувшинников заявил, что такие мобильные магазины будут по отдельному графику объезжать малонаселенные пункты и привозить продукты и товары первой необходимости. Правда, при этом он предлагает «автолавкам» обеспечивать жителей алкоголем.

- Мне на встрече с торговыми сетями, а это было позавчера, наши руководители торговых сетей задали вопрос: «Олег Александрович, ну вот убыточно! Там живет три человека. Или пять, или десять. А ехать надо за 100, за 200 километров. Вот было бы не убыточно, если бы в этих мобильных магазинах разрешили бы торговать, допустим, пивом или алкоголем другим. Я говорю: «Хорошее предложение! Обсудим». Если разрешат, то поедут даже туда, куда проехать тяжело. Потому что продукты стоят недорого и торговая наценка на социальные товары минимальная. А вот на такие виды товаров, продуктов (ред. – алкоголь), там наценка большая. Там есть интерес у торговых сетей. Поэтому мы сейчас будем готовить законодательную инициативу, как на стадионах. Там разрешили же торговлю пивом – сначала запретили, потом разрешили. И в таких магазинах, я считаю, нужно разрешить торговлю хотя бы слабоалкогольными напитками. Тогда это будет более интересно для торговых сетей, - резюмировал губернатор.

На какой эффект в плане развития сельской местности и пользы для жителей рассчитывает глава региона, предлагая продавать алкоголь в "автолавках" в тех деревнях, где и так мало людей, не известно.