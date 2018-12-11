Дети из Вологды, оставшиеся без попечения родителей, отдыхали в ивановском лагере с "карцером"

Среди школьников, отдыхавших в детском оздоровительном лагеря «Радуга» в Ивановской области, оказались дети из Вологды, оставшиеся без попечения родителей. Эта история получила широкий резонанс в ноябре, когда в отношении бывшего директора лагеря возбудили уголовное дело по факту истязания детей и незаконного лишения их свободы.

- По данным следствия, летом 2018 года директор детского оздоровительного лагеря Ивановской области организовала в деревянном жилом корпусе специальную комнату без окон - «карцер», в которой неоднократно запирала воспитанников лагеря на время от нескольких часов до нескольких суток, выпуская только для приема пищи и отправления естественных надобностей, - сообщил следственный комитет РФ 9 ноября.

Сегодня "Ивановская газета" сообщила, что вслед за директором «Радуги» Галиной Козловой по такому же обвинению был задержан и арендатор базы отдыха, президент областной федерации ушу Александр Сутормин. В субботу он был отпущен под подписку о невыезде.

Как пишет газета, в сентябре несколько воспитанников Октябрьского детского дома Архангельской области дали показания следователям об избиении и содержании в «карцере» во время пребывания в лагере в селе Марфино. Речь идет о восьми потерпевших в возрасте от 9 до 13 лет.

По данным "Ивановской газеты", в лагере "Радуга" отдыхали и дети из Вологды, оставшиеся без попечения родителей. Издание сообщает, что педагог Вологодского центра помощи детям № 1 Наталья Шитова в интервью телекомпании «Барс» признала существование в лагере карцера и то, что воспитатели и вожатые периодически избивали детей.

- Конечно, сразу же возникает вопрос: почему вологодский педагог еще тогда не забил тревогу? При этом она отметила, что «дети действительно хулиганили: отказывались ходить строем, курили, убегали из лагеря». Факты побегов детей подтверждают и полицейские, - пишет "Ивановская газета".

В управлении по делам семей департамента соцзащиты газете ответили, что ранее никаких жалоб не было.

«О существовании «карцера» в лагере мы узнали только из СМИ, – поясняет начальник управления по делам семей департамента соцзащиты Светлана Воронина. – За прошедший сезон лагерь проверялся трижды, причем не только нашим ведомством. Никаких жалоб от родителей, детей, воспитателей и сотрудников не поступало. Нарушений в ходе проверок также не выявлено. Возможно, руководство «Радуги» даже и не знало о заезде сирот, потому что договор заключен с архангельской турфирмой. Ни директора детского дома, ни сотрудников вместе с детьми не было».

Как писала «ИГ» 13 ноября, Александр Сутормин отрицает факт избиения детей, считая, что директора базы отдыха оговорили воспитанники детдома. По его словам, самых отъявленных хулиганов действительно переселили на три дня в отдельную комнату, предназначенную для вожатых, но там их никто не запирал и в столовую они ходили вместе со всеми.

В управлении общего и дополнительного образования профильного департамента в Иваново сказали, что вся эта история - полнейший абсурд.