В Вологодской области предлагают увеличить зарплаты бюджетникам, не попавшим в "майские указы" президента

11.12.2018 [Общество]

Пакет из восьми социальных инициатив планируют реализовать в Вологодской области в 2019 году, об этом во вторник в ходе прямой линии заявил глава региона Олег Кувшинников.

«Во-первых, я предлагаю на 20% увеличить заработную плату работникам бюджетной сферы, не вошедшим в указы президента от 7 мая 2012 года. Не на 4%, а на 20%», - отметил губернатор.

Речь идет о библиотекарях, лаборантах, логопедах, социальных педагогах и психологах, младших воспитателях, специалистах по социальной работе, тренерах и методистах. Этим категориям работников в Вологодской области, по словам губернатора, зарплата не увеличивалась и не индексировалась с 2012 года.

Еще одна инициатива заключается в том, чтобы увеличить в два раза размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) ветеранам труда, военной службы, детям войны, труженикам тыла и реабилитированным гражданам – с 750 рублей до 1500 рублей.

В 2019 году также планируется направить 10 тысяч льготных путевок для работников бюджетной сферы на санитарно-курортное лечение. 50% стоимости путевок, как заверил губернатор, будут оплачиваться из областного бюджета.

Олег Кувшинников также предложил в два раза увеличить размер стипендии для студентов учреждений среднего профессионального образования – с 436 рублей до 1000 рублей. В два раза планируется увеличить размер ежегодной денежной компенсации на приобретение дров для ветеранов, многодетных семей, специалистов бюджетной сферы – до 5 тысяч рублей. В три раза предлагается увеличить размер ежегодной денежной компенсации на сжиженый газ ветеранам и многодетным семьям – до 1500 рублей.

«Седьмая инициатива -  по просьбе глав муниципальных образований предлагаю приобрести в каждый муниципальный район комфортабельный автобус для организованной и безопасной доставки на спортивные, образовательные, культурные мероприятия, проводимые в области», - отметил глава региона.

Еще одна инициатива губернатора - обеспечить постоянную работу уличного освещения во всех муниципальных образованиях области в темное время суток в течение всего года. Предлагается также установить дополнительно светильники в 26 муниципальных образованиях и в городе Вологде и Череповце – 10 500 новых светильников.

На реализацию всех перечисленных инициатив в 2019 году из бюджета Вологодской области направят 2,593 млрд рублей. По словам Олега Кувшинникова, предложения внесут в Законодательное собрание Вологодской области, они будут рассмотрены на ближайшей сессии. В случае поддержки депутатов, с 1 января все озвученные им инициативы будут реализовываться во всех районах области.

Тэги: зарплата, бюджетники

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