В Вологде 15 декабря пройдет митинг против незаконного строительства в городе

11.12.2018 [Общество]

15 декабря на площади Чайковского в Вологде пройдет митинг против незаконного строительства в городе и за обустройство парков и скверов.

Начало акции «Против градостроительного произвола» запланировано на 14 часов.

- АдГорода Вологда превратил в АдСлушания публичное обсуждение правил землепользования и застройки не пустив на обсуждение более сотни граждан (…) Ну что же, раз мы не можем выразить свое мнение в зале городского ДК, значит настоящие слушания должны пройти на площади, - пишет в своем блоге организатор митинга Евгений Доможиров.

Мероприятие согласовано с городской администрацией.

Тэги: митинги

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