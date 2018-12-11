В Вологде 15 декабря пройдет митинг против незаконного строительства в городе

15 декабря на площади Чайковского в Вологде пройдет митинг против незаконного строительства в городе и за обустройство парков и скверов.

Начало акции «Против градостроительного произвола» запланировано на 14 часов.

- АдГорода Вологда превратил в АдСлушания публичное обсуждение правил землепользования и застройки не пустив на обсуждение более сотни граждан (…) Ну что же, раз мы не можем выразить свое мнение в зале городского ДК, значит настоящие слушания должны пройти на площади, - пишет в своем блоге организатор митинга Евгений Доможиров.