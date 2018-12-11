У двух жителей Вытегорского района изъяли синтетические наркотики и гашиш

11.12.2018 [Происшествия]

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России задержали в Вытегорском районе 47-летнего и 32-летнего мужчин, подозреваемых в незаконном приобретении и хранении наркотических средств.

В ходе осмотра гаража и хозяйственной постройки, принадлежащих задержанным,  полицейские изъяли таблетки, пакетик с порошком и плитки из вещества коричневого цвета. Экспертиза показала, что это два вида синтетических наркотиков общей массой порядка 60 граммов и гашиш весом порядка 80 граммов.

Как сообщает УМВД России по Вологодской области, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

 

Тэги: наркотики
Фото пресс-службы областного УМВД

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