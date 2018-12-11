«С таким счастьем – и на свободе!»: как семью с детьми в Вологде обманули на 250 тысяч рублей при покупке дома

Евгения Сибирцева

Вологжанин Илья Курзаев с женой решили купить дом с использованием ипотеки и материнского капитала, однако в итоге остались и без дома, и без 250 тысяч рублей, которые они отдали продавцу в качестве аванса. Сделка совершалась в присутствии риэлтора, однако когда начались проблемы, она просто перенаправила покупателя к продавцу. Возбуждать уголовное дело в полиции отказались, не увидев никакого преступления в том, что продавец отказался передавать дом Курзаевым, не вернув большую часть аванса за него. Теперь семья с двумя маленькими детьми даже не может приобрести другое жилье, поскольку им не хватает денег.

Дом без документов

Земельный участок и дом на Железнодорожной, 142 в Прилуках, который решила купить семья Ильи Курзаева, принадлежал Екатерине Гордеевой. Как сказано в постановлении УМВД об отказе в возбуждении уголовного дела, сделкой по доверенности занимались ее брат Александр Гордеев и риэлтор Хельга Райн, видимо, знакомая Гордеева, поскольку именно он предложил воспользоваться ее услугами. По словам Ильи, к помощи риэлтора они решили прибегнуть, так как нужно было оформлять ипотеку за счет материнского капитала.

Примечательно, что в объявлении о продаже дома на сайте Авито, был указан телефон Александра Гордеева и вымышленное имя – Николай. Дом продавался за 2 500 000 рублей, однако когда Илья узнал, что там не подведены вода и тепло, продавец снизил цену до 2 300 000, пообещав продать за эту сумму дом вместе с проведенными коммуникациями. В мае Илья решил его купить и связался с Николаем, который оказался Александром. Позже Илья узнал, что Николай - это имя отца Александра Гордеева.

Переписка Ильи с продавцом.

Некоторые формулировки в предварительном договоре купли-продажи показались Илье странными, но он решил, что раз продавцы готовы провести в доме коммуникации, то, наверное, не обманут. 9 июня в офисе Центра правовой поддержки на Козленской, 45 в офисе 304, где работает Хельга Райн, был подписан предварительный договор купли-продажи дома за 2,3 млн рублей, со всеми коммуникациями и прилегающим земельным участком

- В дом не были проведены коммуникации, но Гордеев сказал, что сделает их в счет стоимости дома, но для этого ему нужен аванс – 400 тысяч рублей. Деньги я ему дал, получив расписку, подписанную его сестрой, Екатериной Гордеевой. Мы подписали предварительный договор купли-продажи, мне пообещали передать дом со всеми коммуникациями 20 июня, - рассказывает Илья.

Когда коммуникации были проведены (это было в конце июня), Илья с удивлением узнал от Александра Гордеева, что документы на дом будут готовы только 3 августа. То есть на момент продажи у Гордеевых не было документов на дом (!).

- Уже после того, как я связался с ними по объявлению и выразил желание купить дом, они его через суд признавали постройкой. Судебное решение вступило в силу лишь 3 июля. Пока они его получили на руки, пока оформили документы на дом, было уже 3 августа. То есть они мне продавали дом без документов, что является грубейшим нарушением. Но полицейских это не смутило, - удивляется Илья.

Илья согласился ждать до августа, но его снова ожидали «сюрпризы»:

- 3 августа мне позвонила Хельга Райн. Сказала, что документы на дом готовы, а потом спросила, в курсе ли я, что в договоре купли-продажи будет прописано не 2,3 млн рублей, а всего 1 млн рублей (!). Конечно, я был не в курсе, до того дня об этом даже речи не было. Когда я вносил 400 тысяч рублей аванса, речь шла о 2,3 млн рублей, за которые мне продавали дом, эта сумма и в объявлении о продаже была указана. Даже в начале мая, когда я еще только смотрел дом, я спросил Гордеева, вся ли сумма будет прописана в договоре, и он сказал, что вся. Я это все рассказал Хельге, а она ответила, чтобы я тогда сам разбирался с Гордеевым.

В тот же вечер Илья поехал к Александру Гордееву домой.

- Спрашиваю, как же так, ведь у нас в договоре прописано 2,3 млн рублей. А он отвечает «Ведь мне же тогда налоги придется платить». Сказал, что укажет в документах только миллион. Я не согласился, ведь у меня материнский капитал, ипотека, я должен прописывать реальные цифры. Тогда он сказал, что продаст дом кому-то третьему, а мне вернет аванс. Когда я попросил отдать 400 тысяч рублей аванса сразу, он сказал, что денег у него нет, якобы он их вложил в коммуникации для дома, - рассказывает Илья.

Фото дома с сайта Авито

Судя по информации, полученной Ильей от Хельги Райн, у Гордеевых в соцсети ВКонтакте есть группа "Деревянное домостроение" (см. скриншот в галерее). В администраторах там указаны "Плотник Саня" и "Шура Каретный", на страницах которых есть ссылки на эту группу.

Повторная продажа

Несмотря на то, что Илья не дал своего согласия на продажу дома, а договор с ним оставался не расторгнутым, Гордеевы снова… стали продать этот дом.

- 4 августа риэлтор Хельга Райн выложила объявление на Авито о продаже дома за 2,6 млн рублей, - рассказывает Илья.

Если в первый раз злополучный дом продавали без документов, то второй раз его решили «сбыть», имея на руках подписанный договор с другим покупателем, т.е. с Ильей Курзаевым. Контактным лицом в объявлении о продаже дома была указана риэлтор Хельга.

В итоге дом с участком был снова продан 21 августа. А 31 августа Гордеев отдал Илье часть аванса - 100 тысяч рублей.

- И он считает, что в этот момент мы с ним расторгли договор. Хотя договор не расторгнут до сих пор – Гордеев сам отказался его расторгать, когда я ему предлагал это сделать и вернуть мне аванс. Гордеевы сказали, что согласны подписать соглашение о расторжении договора, но без даты (!). Подписывать с датой отказались. Но ведь юридический документ не может быть без даты, - поясняет Илья.

Таким образом, между Ильей и Гордеевой Екатериной до сих остается нерасторгнутым договор купли-продажи дома, при этом сам дом давно уже продан другому человеку. В полиции посчитали, что в этом нет ничего противозаконного.

Скрин с объявлением о повторной продаже дома.

27 сентября Александр Гордеев отдал Илье еще часть аванса – 50 тысяч рублей. А вот оставшиеся 250 тысяч рублей они с сестрой не отдали до сих пор.

- Хельга Райн сказала мне, что с Гордеевым она не общается, но когда читаешь объяснения их обоих в полиции, у них там одно и то же, и перевраны одни и те же факты. А когда я ранее у нее спрашивал, сколько я ей должен отдать денег за оформление документов, она ответила, что я ей ничего не должен, что ей за все заплатил Гордеев. 21 июня она потребовала перевести ей на карту сбербанка 3000 руб, якобы за оценку дома, но никаких правоустанавливающих документов на дом я не видел, договоров на оценку не подписывал, эту сумму тоже считаю материальным ущербом, - пояснил Илья.

11 октября, так и не дождавшись возврата денег, обманутый покупатель написал заявление в полицию.

В предварительном договоре купли-продажи дома написано, что в случае отмены сделки "стороны обязуются возместить убытки друг друга в 90-дневный срок". С какого момента отсчитывается этот срок – не понятно. Однако риэлтора, которая готовила документ, эта неясность в договоре, видимо, не смутила.

Как пояснили Newsvo в "Юридическом бюро Владимира Механикова", если в договоре нет четких указаний, то этот срок отсчитывается с момента требования – в данном случае с 3 августа. Именно в этот день Александр Гордеев отказался продавать Илье дом, и тот потребовал вернуть аванс. Владимир Механиков отметил, что при наличии неясных условий договора можно также руководствоваться п. 2 ст. 314 ГК РФ (Срок исполнения обязательств), где указан срок 7 дней со дня предъявления требования.

То есть, согласно юридическим нормам, срок возврата аванса уже давно вышел. Между тем, 250 тысяч рублей Илье так и не вернули. Newsvo попросил прокомментировать эту ситуацию продавца – Екатерину Гордееву. Однако на наш вопрос, почему покупателю не возвращают деньги, она не ответила, процитировав статью 137 УК РФ о нарушении неприкосновенности частной жизни.

- 3 октября, судя по моему разговору с Гордеевым, я понял, что деньги они за дом тоже давно получили (ред. – от другого покупателя), но отдать мне долг не соизволили. Гордеев обещал отдать всю оставшуюся сумму 26 сентября, однако когда деньги 26-го он не вернул, я поехал к нему домой и разговаривал с его отцом Николаем, который также пояснил, что дом продан каким-то там родственникам и продан так, чтобы не платить налоги, - рассказал Илья.

«Проверка» в полиции

Несмотря на очевидность фактов, возбуждать уголовное дело в отделе полиции № 1 по г. Вологде отказались.

При этом в тексте отказа столько ложной информации, что Илья удивляется, как полицейский мог такое написать, не проверив факты. Например, там неправильно изложена даже хронология событий. В частности, сказано, что объявление о продаже дома было размещено Гордеевыми после того, как были оформлены документы на дом, однако на самом деле все было наоборот, и доказательства тому Илья передавал в полицию.

Есть также много других неточностей и неверных фактов.

«После оформления права собственности на дом Екатерина решила его продать», - говорится в постановлении УМВД об отказе в возбуждении уголовного дела (здесь и далее цитаты из этого постановления).

Это неправда. Решение суда о признании дома жилым строением вступило в законную силу лишь 3 июля, а предварительный договор между Ильей и Екатериной был подписан 9 июня, то есть до оформления права собственности.

«В итоге, когда все документы были готовы и сданы на регистрацию сделки купли-продажи между Александром и Ильей [возникли разногласия] по факту расхождения по стоимости объекта из-за понесенных дополнительных расходов».

- Никакие документы на регистрацию сделки не сдавались. Если бы они были сданы, я бы с ними уже в МФЦ пошел и получил выписку, - поясняет Илья, указывая на ложность сведений в отказе о возбуждении уголовного дела.

«Гордеев А. предложил Курзаеву И.А., что готов доукомплектовать дом вышеуказанным оборудованием, но за отдельную доплату в размере 130 000 рублей, либо после продажи Илья оплачивает налог с суммы продажи за Гордеева А., однако Курзаев И.А. не согласился на доплату за установку оборудования и не согласился на оплату налога с продажи дома».

- Дом в августе уже был доукомплектован, откуда эти ложные сведения в отказе о возбуждении уголовного дела? А с налогом вообще бред какой-то, - смеется Илья над текстом полицейского. – Почему я должен был оплачивать налог за Гордеева?(!) Об этом и речи не было, тем более что человек не может оплачивать чужой налог. Они (ред. – полиция) сами не понимают, что пишут.

«При обсуждении проекта договора, был оговорен п. 6 предварительного договора. Согласно данного пункта, они в устном порядке договорились, что он (ред. – Гордеев) за свои средства подготовит подводку к дому коммуникаций», - пишет полицейский в отказе.

- Опять полный бред, он же и так за мои средства эти коммуникации установил, он ведь на это и брал у меня 400 тысяч предоплаты, если бы коммуникации были уже установлены, то никто такой огромной суммы ему бы не дал - поясняет Илья.

Получается, полицейский поверил на слово Гордеевым и риэлтору, не изучив предоставленные Ильей доказательства?

Примечательно, что в тексте отказа о возбуждении уголовного дела содержится информация о том, что Александр Гордеев сказал полицейскому, что построил дом на участке сестры, но не мог оформить дом в собственность, так как не было получено разрешение (!) на его постройку.

Реакция прокуратуры

Так и не дождавшись необходимых действий со стороны полиции, Илья Курзаев обратился в прокуратуру с жалобой на непрофессиональное рассмотрение его обращения в отделе полиции № 1 по г. Вологде.

Рассмотрев все доводы и доказательства фактов, связанных с продажей дома, заместитель прокурора Вологды Дмитрий Помазилкин удовлетворил жалобу Ильи, отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное участковым Е.В. Воробьевым, и постановил вновь направить материалы проверки в первый отдел полиции.

Newsvo рассчитывает, что теперь в полиции серьезно отнесутся к рассмотрению этой истории и привлекут обманувших Илью Курзаева к уголовной ответственности, чтобы семья с детьми наконец смогла купить себе жилье.