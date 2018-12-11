Бюджет Вологодской области на 2019 год принят с дефицитом 1,29 млрд рублей

Депутаты законодательного собрания Вологодской области во втором чтении приняли закон о бюджете региона на 2019 и плановый период 2020-2021 годов. Дефицит бюджета в 2019 году составит 1, 290 млрд рублей.

На сегодняшней сессии ЗСО комитет по бюджету регионального парламента рекомендовал принять законопроект с двумя протокольными записями.

«Рекомендовать правительству области в процессе исполнения областного бюджета в 2019 году: первое - увеличить поддержку сельского хозяйства по направлению молочного скотоводства не ниже уровня 2018 года. И второе - предусмотреть выделение денежных средств муниципальным образованиям области на осуществление полномочий в сфере обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами», - сказал, выступая перед депутатами, председатель комитета по бюджету и налогам законодательного собрания области Андрей Подволоцкий.

В итоге «за» принятие бюджета проголосовали 27 депутатов, семь народных избранников высказались «против». В частности, свое несогласие с принимаемым документом высказали трое депутатов фракции КПРФ.

По словам спикера заксобрания Вологодской области Андрея Луценко, в 2019 год регион войдет с бюджетом развития.

«Его доходы составят 71,2 миллиарда рублей, расходы - 72,5 миллиарда. Безусловно, в приоритете остается социальная сфера, на которую пойдет 65% расходов, то есть 41,7 миллиарда рублей. Примерно такой же баланс запланирован и на период 2020 и 2021 годов», - отметил Андрей Луценко.

По данным пресс-службы ЗСО, в трехлетнем периоде здравоохранение области получит 38 миллиардов рублей, образование – 42 миллиарда, культура – 3,7 миллиарда, поддержка сельского хозяйства составит 7 миллиардов рублей, а на дорожную деятельность планируется направить 33,4 миллиарда.

В 2019 году на капитальные вложения направлено более 8 миллиардов рублей.

«В частности, будет продолжено строительство четырех детских садов в Вологде и двух в Череповце. Также дан старт строительству новых дошкольных учреждений в Вологде, Череповце, деревне Марфино Вологодского района, школ в Череповце и Соколе, бассейнов и ледовых дворцов», - рассказал Андрей Луценко.

Около одного миллиарда рублей распределили в 2019 году на строительство и ремонт спортивных объектов в Вытегре, Кадуе, Федотово, Липином Бору, Устюженском, Череповецком районах, Кичменгском Городке, Соколе, Череповце и Вологде, а также в Кириллове и Шексне.

- На дорожный фонд Вологодской области, по поручению губернатора, в 2019 году выделено 9,5 миллиардов рублей, что в полтора раза превышает цифру 2018 года, - отметил спикер областного парламента. - Самый крупный объект - строительство моста через Шексну в Череповце в створе Архангельского шоссе.

Больше 600 миллионов рублей направлено на реализацию 1-4 пусковых комплексов моста в Череповце, компенсацию выплат за участки, контроль и надзор. Почти 190 млн рублей выделено на ремонт подъезда к Кириллову, еще 111млн рублей – на капремонт моста через реку Пельшму в Тотемском районе.